¿Sabes qué es el Congreso Eucarístico Internacional que clausurará el Papa Francisco en Budapest?

Tal y como se ha anunciado este 21 de julio, el Papa Francisco viajará a Budapest (Hungría) el próximo mes de septiembre para clausurar el 52º Congreso Eucarístico Internacional. En principio, este evento debía haberse celebrado en 2020. No obstante, la expansión de la covid-19 obligó a aplazar el evento a la espera de superar la crisis sanitaria mundial provocada por el virus.

Después de la finalización de este acto, el Santo Padre partirá a Eslovaquia, donde realizará un Viaje Apostólico que durará hasta el 15 de septiembre.

The Holy See has published today the official program for @Pontifex’s trip to celebrate the concluding mass of the 52nd International Eucharistic Congress this September in Budapest.????



See the full program here??https://t.co/5VtJ4m4rvFpic.twitter.com/7PpMfbF0ns