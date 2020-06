La Música católica se da cita en el VI Encuentro de Músicos católicos

Y corría el 23 de mayo de 2009. Esa noche, 1.300 personas abarrotaban el precioso Teatro Circo de Orihuela. Allí nos dábamos cita un servidor y mi querido amigo Martin Valverde. Era un precioso mano a mano, compartido con mi querida banda murciana, y el el maestro Kiki Troia. Comenzaba Martín y mientras hacía las delicias de los asistentes, me escapé a la cafetería colindante para comprar una botella de agua y un bocata, porque tras el largo viaje de 8 horas desde Cádiz y la prueba de sonido había que reponer fuerzas. Allí se me acercó un sacerdote.

Me contó su trabajo pastoral en Toledo y que, además cuando podía, escribía canciones. Me habló con pasión de la música y me contagió mucha fuerza y respeto por la labor que desarrollamos. Fue un encuentro breve, yo tenía que subir al escenario. Ese tipo era Raúl Tinajero. El tiempo ha ido confirmando con creces que sus palabras no eran humo. Al año siguiente lanzó el PJ Rock de Torrijos, con más 15 horas de música en directo, 25 grupos y cantautores cristianos, testimonios de fe, talleres, catequesis, oración, concursos…

Poco después, la Conferencia Episcopal le encargó ponerse al frente de la Subcomisión de Juventud e Infancia, y desde ahí lleva toda su trayectoria promoviendo, apoyando y dinamizando la música católica en España. Una de sus grandes apuestas es el Encuentro de Músicos Católicos que va ya por su sexta edición. Desde nuestro rincón de Religión Cope queremos dar las gracias a Raúl por poner el foco sobre la labor de tantos currantes de la música católica que con gran esfuerzo y vocación dedican su tiempo, y su creatividad al servicio del Evangelio.

Vídeo

El VI Encuentro de Músicos Católicos tuvo que posponer debido a la situación que estamos viviendo por la pandemia del Covid-19, pero ya hay fecha para su celebración y se hará de modo online los días 26, 27 y 28 de junio.

En esta ocasión el encuentro estará dedicado a la Verdad y congregará a una serie de ponentes que ayudarán a reflexionar sobre esa temática. Concretamente contarán con las intervenciones de José Luis Pérez, periodista, director y presentador de TRECE al día (TRECE TV), quien abordará el tema: “Comunicando la verdad”. El cantautor, músico y compositor católico martín Valverde, ofrecerá una charla con título: “Cantando la verdad”; y, el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño y Presidente de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la CEE, Mons. Carlos Escribano, hablará sobre cómo ser “Corresponsables en la verdad”.

Estos encuentros surgen con el objetivo de potenciar el diálogo con los jóvenes desde una identidad católica, a través de la música: la música como lenguaje y expresión de fe en el joven, poniendo la música al servicio de la evangelización. Además en este proyecto “Esperanza en el Presente” se quiere ofrecer formación continuada, acompañamiento espiritual, y asesoramiento profesional a los músicos, así como potenciar los nuevos talentos de los jóvenes, con el encuentro anual de Músicos Católicos Contemporáneos.

El encuentro se llevará a cabo a través de la plataforma digital Zoom.us y los días previos se enviará a los participantes el enlace para conectar a cada sesión. El programa del encuentro puedes descargarlo aquí y contempla una vigilia de oración abierta que puede seguirse a través del Canal de YouTube.

Destinatarios

El encuentro está destinado a todos los músicos católicos contemporáneos residentes en España, especialmente jóvenes, personas relacionadas con la música católica o que tengan inquietud por este campo.

Inscripción

Para participar es necesario inscribirse previamente haciendo click aquí. El precio de la matrícula es de 5€ y debe abonarse mediante transferencia bancaria a ES41-0049-5814-4423-1602-0709 de Conferencia Episcopal Española con el concepto «Músicos Católicos + vuestro nombre»