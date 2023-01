El Papa Francisco, tajante en su primer discurso en el Congo: “África no es una mina que explotar"

El Papa Francisco ha aterrizado alrededor de las 15h en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, y su primer discurso ha sido con las Autoridades, la Sociedad Civil y el Cuerpo Diplomático del país en el jardín del 'Palais de la Nation'.

El Santo Padre ha empezado así su 40º Viaje Apostólico en Kinshasa y en su primer discurso ha agradecido al Presidente de la República por la acogida que ha recibido: “Me siento feliz de estar aquí, en esta tierra tan bella, grandiosa y exuberante […] en su país, que es como un continente dentro del gran continente africano, parece como si toda la tierra respirara”.

"Mucho he deseado estar aquí"

Al principio de su discurso, Francisco ha lamentado que “aunque la geografía de este pulmón verde es muy rica y variada, la historia no ha sido igualmente generosa”. Ha recordado así que el país sigue sufriendo terribles formas de explotación, “indignas del hombre y de la creación”. Como ya hecho en otras ocasiones, el Papa ha subrayado que llega al país como “peregrino de reconciliación y de paz” y ha admitido la ilusión que le hace este viaje internacional: “Mucho he deseado estar aquí y por fin he venido para traerles la cercanía, el afecto y el consuelo de toda la Iglesia católica”.

El Pontífice, en su primer discurso en el país, ha querido utilizar la imagen del diamante para describir el Congo: “Su país realmente es un diamante de la creación; pero ustedes, todos ustedes, son infinitamente más valiosos que cualquier bien que pueda brotar de este suelo fértil. Estoy aquí para abrazarlos y recordarles que tienen un valor inestimable, que la Iglesia y el Papa confían en ustedes; que creen en vuestro futuro, en un futuro que está en vuestras manos y en el que merecen invertir los dones de inteligencia, sagacidad y laboriosidad que poseen”.





"Que la violencia y el odio no tengan ya cabida en el corazón ni en los labios de nadie"

Desde el principio de su viaje, el Papa ha querido hacer un fuerte llamamiento: “Que cada congoleño se sienta llamado a desempeñar su propia tarea. Que la violencia y el odio no tengan ya cabida en el corazón ni en los labios de nadie, porque son sentimientos antihumanos y anticristianos que paralizan el desarrollo y hacen retrocede, hacia un pasado oscuro”. Francisco ha lamentado en segundo lugar que el continente africano siga sufriendo diversas formas de explotación: “Se ha desatado un “colonialismo económico”, igualmente esclavizador”.

Por esta razón, el país no puede beneficiarse suficientemente de sus inmensos recursos: “Se ha llegado a la paradoja de que los frutos de su propia tierra lo conviertan en “extranjero” para sus habitantes. El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Es un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca”.

“No toquen la #RDC, no toquen el #África. Dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino. Que el mundo recuerde los desastres cometidos a lo largo de los siglos”#Papa@PapeEnRdcpic.twitter.com/cPfi0nllw4 — Eva Fernández (@evaenlaradio) January 31, 2023





Copyright Vatican Media

"África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear"

El Papa ha sido tajante pidiendo a la comunidad internacional respetar y escuchar al país y al continente, que merece “espacio y atención”: “No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África. Dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino”.

Francisco ha pedido al mundo recordar “los desastres cometidos a lo largo de los siglos en detrimento de las poblaciones locales”: “Que África, la sonrisa y la esperanza del mundo, adquiera más importancia; que se hable más de ella, que tenga más peso y representación entre las naciones”. “No podemos acostumbrarnos a la sangre que corre en este país desde hace décadas, causando millones de muertos sin que muchos lo sepan. Que se conozca lo que está pasando aquí. Que los procesos de paz que están en marcha, los cuales aliento con todas mis fuerzas, se apoyen en hechos y que se mantengan los compromisos”, ha pedido el Papa en el jardín del 'Palais de la Nation'.

"El poder solo tiene sentido cuando se convierte en servicio"

Volviendo a la imagen del diamante que “refracta maravillosamente la luz que recibe”, Francisco ha pedido a quien ostenta responsabilidades cívicas y de gobierno “a actuar con transparencia, ejerciendo el cargo recibido como un medio para servir a la sociedad. De hecho, el poder solo tiene sentido cuando se convierte en servicio”.

“No debemos dejarnos manipular ni comprar por quienes quieren mantener al país en la violencia, para explotarlo y hacer negocios vergonzosos; esto solo trae descrédito y vergüenza, junto con muerte y miseria. En cambio, es bueno acercarse a la gente para darse cuenta de cómo vive. Las personas tienen confianza cuando sienten que quien las gobierna está realmente cercano, no por cálculo ni ostentación, sino por servicio”, ha subrayado el Obispo de Roma.

"La educación es fundamental, es la vía hacia el futuro"

Para Francisco, “los diamantes más valiosos de la tierra congoleña, que son los hijos de esta nación, deben poder contar con oportunidades educativas sólidas, que les permitan aprovechar al máximo los brillantes talentos que poseen. La educación es fundamental, es la vía hacia el futuro, el camino que hay que tomar para alcanzar la plena libertad de este país y del continente africano”. Por eso, el Papa ha lamentado la explotación de muchos niños: “Demasiados mueren, sometidos a un trabajo esclavizador en las minas. Que no se escatimen esfuerzos en denunciar la lacra del trabajo infantil y acabar con ella. ¡Cuántas muchachas son marginadas y vulneradas en su dignidad! Los niños, las niñas, los jóvenes son la esperanza, ¡no dejemos que sea suprimida, si no cultivémosla con pasión!”.

Utilizando siempre la imagen del diamante, el Papa ha invitado al “cuidado de la creación y a la protección del medio ambiente”: “Muchos han pedido el compromiso de África y han ofrecido ayuda para combatir el cambio climático y el coronavirus. Sin duda, son oportunidades que hay que aprovechar, pero lo que se necesita, sobre todo son modelos sanitarios y sociales que respondan no solo a las urgencias del momento, sino que contribuyan a un efectivo crecimiento social: hay necesidad de estructuras sólidas y personal honesto y competente, para superar los graves problemas, como el hambre y la malaria, que cortan de raíz el desarrollo”.

El programa del Papa para este miércoles, 1 de febrero

Por último, Francisco ha invitado a los habitantes del país “a un reinicio social valiente e inclusivo. Lo exige la historia luminosa, aunque herida, del país; lo suplican, sobre todo, los jóvenes y los niños. Estoy con ustedes y acompaño con mi oración y cercanía todos los esfuerzos por un futuro pacífico, armonioso y próspero de este gran país. Que Dios bendiga a toda la nación congoleña”.

Tras finalizar su primer discurso, el Papa Francisco descansará para preparar el día de mañana que empezará muy pronto con la Santa Misa celebrada según el rito zaireño del Misal Romano a las 9:30h en el mismo Aeropuerto “Ndolo” de Kinshasa. Ya por la tarde de mañana, miércoles 1 de febrero, Francisco vivirá otro momento muy especial del viaje: el encuentro con las víctimas del este del país en la Nunciatura Apostólica y por último, a las 18:30h, un encuentro con los representantes de las obras de caridad.