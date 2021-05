El mensaje de preocupación del Papa Francisco sobre el invierno demográfico: "Sin natalidad no hay futuro"

El Papa Francisco advierte a la población mundial que “los hijos son la esperanza que hace renacer un pueblo”, y alerta que “si las familias no están al centro del presente, no habrá futuro”. Son palabras del Santo Padre durante su discurso en la primera edición del foro ‘Estados Generales de la Natalidad’ organizado por Asociaciones Familiares junto con el primer ministro italiano, Mario Draghi, que ha asistido a este celebrado en Roma este viernes.

El objetivo es el de abordar el futuro demográfico de Italia y del mundo en un contexto de invierno demográfico que afecta a Occidente, y que se ha acentuado en periodo de pandemia.

El Papa ha criticado la situación en la que se encuentran tantas mujeres en el trabajo, temerosas de que un embarazo pueda suponer un despido, hasta el punto de llegar a ocultar su barriga.

Por un lado, el "desconcierto por la incertidumbre laboral", por otro, los "temores dados por los costes cada vez menos sostenibles de la crianza de los hijos" y la "tristeza" por las mujeres "que en el trabajo se ven desanimadas a tener hijos o tienen que esconder la barriga". Todas ellas son "arenas movedizas que pueden hundir a una sociedad" y contribuyen a hacer aún más "frío y oscuro" ese invierno demográfico que ya es constante en Italia, afirma el sucesor de Pedro.



Nacen pocos niños por lo que, en sus palabras, el Pontífice ha instado a la sociedad “a recuperar la valentía de escoger la vida. Sin natalidad no hay futuro”, remarcaba el Papa.

