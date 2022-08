Kazajistán ya prepara la visita del Papa Francisco en septiembre: "Un hombre de Dios visita el país"

El Papa Francisco visitará Kazajistán el próximo mes de septiembre, los días 14 y 15, para asistir al VII Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales que se celebrará en la capital Nur-Sultan.

“No hay palabras para describir la alegría de toda la comunidad católica kazaja por la visita del Santo Padre a nuestro país. Lo que más nos alegra es comprobar que el resto de la sociedad no católica también ha recibido con gran entusiasmo la noticia del viaje. La primera señal la da el hecho de que las autoridades de Karaganda se han ofrecido a ayudarnos a organizar la peregrinación desde nuestra ciudad hasta Nur-Sultan, donde el Papa pasará los tres días de visita”, ha explicado a la Agencia Fides monseñor Zinkovskiy, obispo auxiliar de Karaganda.

???????? President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev hold talks with Pope Francis via videoconference.@Pontifex confirmed his official visit to Kazakhstan, as well as participation in the 7th World Congress of Leaders of World and Traditional Religions.https://t.co/vdM2ApdAuIpic.twitter.com/zeiICbkHwm