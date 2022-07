Ya se conoce el logo y el lema del viaje del Papa a Canadá: "Es un viaje de curación y reconciliación"

Un logo diseñado por un artista aborigen y el lema "Caminando juntos" han sido elegidos como la imagen de la visita que el papa Francisco realizará a Canadá entre el 24 y el 29 de julio.



El comité organizador de la visita papal reveló este jueves el logo oficial, realizado por el artista indígena canadiense Shaun Vincent. Se trata de un círculo que incluye simbología tanto católica (como una paloma en representación del Espíritu Santo y la paz o las llaves de san Pedro) como indígena canadiense (plumas de águila, salmón ártico, caribús y bisontes).

- Press Release -

The logo of the upcoming Papal visit to Canada

An Indigenous design with rich symbolismhttps://t.co/QeyBBZtCBq

Meet an incredibly talented artist: Shaun Vincent#Métis#Winnipeg

cc @pontifex@AFN_Updates@MNC_tweets@ITK_CanadaInuit@CCCB_CECC#WalkingTogetherpic.twitter.com/aYpj7wRxwW