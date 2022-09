El Vaticano pide el fin de "narrativas negativas" sobre migrantes: "Se impone con demasiada frecuencia"

El prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano, el cardenal Czerny, ha instado a acabar con "la narrativa negativa" sobre los migrantes y ha criticado las políticas que "levantan barreras financieras" y los países que - aunque gozan de más recursos - "impiden o retrasan el acceso de los recién llegados a la educación".

"Algunos países no tienen recursos para ofrecer educación a sus ciudadanos, y menos aún a los recién llegados pobres. Otros países, aunque con más recursos, adoptan políticas que impiden o retrasan el acceso de los recién llegados a la educación. Otros levantan barreras financieras", ha reseñado el cardenal Czerny, en un encuentro organizado por el Vaticano con el título 'Iniciativas para la educación de los refugiados y migrantes' en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Opening of the International conference on #refugee and #migrant #education with Anthony Cernera @RefugeeEdu , Card. Michael Czerny SJ @VaticanIHD , Mark Lewis SJ @UniGregoriana , Tom Smolich SJ @JesuitRefugee

En la cita académica, en la que también se encontraba el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, Czerny ha denunciado que "los refugiados suelen carecer de la libertad de movimiento necesaria para aprovechar las oportunidades de formación y educación". "La cuestión es que la educación debe ofrecerse en muchos lugares y circunstancias: idealmente en instituciones designadas, pero también en campamentos y entornos urbanos marginales, donde actualmente vive la mitad de la población de refugiados", ha asegurado.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en la contribución que pueden hacer las universidades para construir una narrativa diferente en torno a la migración de la "negativa que se impone con demasiada frecuencia". "No pasemos por alto el escándalo de la hostilidad hacia los refugiados y los migrantes, puede surgir en cualquier lugar, incluso en las comunidades católicas y académicas de todo el mundo", ha añadido.

