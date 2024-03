El Papa lava los pies a doce mujeres en la cárcel de Rebibbia: "El Señor no se cansa de perdonar"

Las doce mujeres, muchas de ellas visiblemente emocionadas o llorando, se subieron a una plataforma y el pontífice pasó por delante de ellas, con un mandil blanco y llevado en su silla de ruedas por sus conocidos problemas de movilidad, para lavar y luego besar sus pies.

El #Papa llega a la cárcel de Rebibbia donde celebrará la #Misa en #CenaDomini y lavará los pies de 12 reclusas.



"El Señor nos espera con los brazoa abiertos"

Previamente había improvisado una breve homilía centrada en el perdón. "Todos tenemos pequeños o grandes fracasos, todos tenemos una historia, pero el Señor nos espera siempre con los brazos abiertos y no se cansa nunca de perdonar", afirmó en una carpa en el patio de la cárcel, ante las presas y el personal de la institución.

Francisco explicó que en este Jueves Santo, cuando se conmemora la última noche antes de la Pasión de Cristo, Jesús hizo entender, lavando los pies a sus discípulos, que "había venido para servir y no para ser servido". "Jesús perdona todo, Jesús perdona siempre, solo espera que nosotros pidamos perdón", sostuvo.



El pontífice argentino explicó a las reas que una vez "una anciana sabia y de pueblo" le dijo que "Jesús nunca se cansa de perdonar sino que -dijo- somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón". "Ahora haremos lo mismo que hizo Jesús, lavar los pies, que es un gesto que llama la atención sobre la vocación del servicio. Pidamos al Señor que haga crecer en todos nosotros la vocación del servicio", explicó, para después proceder a imitar a Cristo.

El #Papa lava con cuidado cada pie, lo besa y mira con afecto a las 12 mujeres presas.

Difícil contener la emoción.







El papa llegó a la cárcel, la mayor femenina de las cuatro de todo el país, en torno a las 16:00 y en su patio le acogieron decenas de mujeres, algunas de las más de 300 presas, que besaron sus manos y le ovacionaron.



De este modo Francisco continúa con una tradición iniciada con su pontificado, en 2013, la de no celebrar la misa de Jueves Santo en la catedral romana, la basílica de San Juan de Letrán, sino en los lugares de sufrimiento en la sociedad moderna.



En sus once años de pontificado ha celebrado la misa "In Coena Domini" generalmente en cárceles, pero también en centros de acogida para refugiados, en correccionales de menores o en residencias, con los enfermos.





Las internas de la cárcel de #Rebibbia regalan al #Papa productos realizados por ellas mismas en el huerto y talleres del Centro Penitenciario.

Franco les deja como regalo un cuadro de la Virgen.

