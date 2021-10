Cuatro religiosos fallecen tras un brote de covid-19 en el santuario de Loyola que ha afectado a 22 personas

Cuatro religiosos, (dos hermanos y dos sacerdotes) todos ellos jesuitas, han fallecido a causa de un brote de covid-19ocurrido en el santuario de Loyola (Guipuzkoa) el pasado 28 de septiembre. El rector del santuario, Ignacio Echarte, ha precisado en Aleluya que las personas que han muertocomo consecuencia del virus eran muy mayores (75, 91 y dos de 93 años) y con patologías previas pese a recibir en su momento las dosis de la vacuna.

El foco comenzó en la enfermería y afectó además a un total de 22 personas entre trabajadores, laicos y religiosos. Todos ellos, apunta el rector, pasaron la enfermedad en sus domicilios, mientras que los sacerdotes lo hicieron en la comunidad. Siete de ellos precisaron de hospitalización.

El brote obligó al santuario de Loyola a cerrar la basílica y suspenderse los actos litúrgicos durante dos semanas, reabriendo sus puertas el pasado fin de semana. Por su parte la basílica, Ignacio Echarte espera que puedan hacer lo propio este fin de semana, siempre y cuando los resultados realizados este miércoles den negativo.

“Este miércoles en el centro no había nadie ya con resultado positivo, incluidos los que se encuentran aún en la enfermería, que están esperando a que un nuevo test esta misma semana confirme que están libres del virus”. Etxarte ha asegurado que todos en el santuario han tomado precauciones para no contagiarte. "Pero el virus no avisa", ha dicho el sacerdote