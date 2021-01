Un sacerdote lleva fe y esperanza a enfermos de la covid-19 en un hospital de Perú

En medio de la pandemia de la covid-19, la Iglesia Católica continúa saliendo al encuentro de los más necesitados, en especial, de los enfermos que padecen la enfermedad y están internados en los hospitales, y que por las medidas de prevención de contagios, muchas veces no tienen acceso para recibir la visita de sus familiares o de sacerdotes.

En Perú hay más de un millón de personas contagiadas y más de 39 mil fallecidos a causa del virus. Actualmente, las camas de la Unidad de Cuidados Críticos (UCI) a nivel nacional casi han colapsado, debido al gran número de personas que presentan un cuadro clínico grave de la covid.

En este contexto, la Iglesia realiza desde el inicio de la pandemia una ardua labor para atender las necesidades básicas de los más afectados por los efectos colaterales de la crisis y brindar los insumos médicos necesarios para contribuir con el tratamiento de los enfermos de la covid, de cara a las limitaciones del sistema de salud. Pero sobretodo, los sacerdotes continúan saliendo a los hospitales para visitar a los enfermos, brindarles los sacramentos, escucharlos, rezar por ellos y así ayudarles en la recuperación integral de su salud.

Uno de estos sacerdotes es el padre Juan Arturo García Trelles, de la parroquia Cristo Rey en la ciudad norteña de Piura (Perú), que recientemente visitó el Hospital III José Cayetano Heredia, perteneciente al Seguro Social de Salud (EsSalud) para brindar a los pacientes con covid-19 la unción de los enfermos y el soporte espiritual que necesitaban.

"Recibieron el sacramento de unción de los enfermos y las palabras de aliento"

Según la web de EsSalud, el sacerdote acudió al nosocomio “vestido con un mameluco blanco, con la estola morada en el cuello y protegido con guantes, mascarilla y careta facial” y fue recibido con alegría por los pacientes y el personal de turno. “Con mucha fe y esperanza, los pacientes de la Villa EsSalud Piura que vienen luchando contra el coronavirus recibieron el sacramento de unción de los enfermos y las palabras de aliento de parte de un sacerdote de la parroquia Cristo Rey que los visitó a fin de brindarles soporte espiritual en esta dura etapa que están viviendo”, señaló EsSalud.

Durante su visita, el P. García se acercó a las camas de cada uno de los pacientes para escucharlos, rezar junto a ellos y brindarles el Sacramento de la Unción de los Enfermos. “Hoy hemos traído la Unción de los enfermos a los pacientes covid-19 para reconfortarles el alma. Este sacramento da paz y tranquilidad a quienes lo reciben”, señaló el párroco según EsSalud.

Asimismo, el P. García “impartió su bendición a los médicos, enfermeras, psicólogos, personal técnico y de limpieza..., a quienes pidió entregarse con generosidad en el servicio que brindan a los pacientes diagnosticados con coronavirus”, agregó EsSalud. Finalmente, el P. García exhortó a la población a continuar respetando las medidas de prevención para evitar más contagios del coronavirus. “Hay que cuidarnos usando la mascarilla, yo me cuido porque amo al otro, si uno no ama al otro no se cuida”, dijo el sacerdote, según EsSalud.

Durante la crisis de la pandemia de la covid-19 en 2020, el P. García emprendió una cruzada junto al párroco de la Iglesia San Lorenzo Mártir de Cruzeta,P. Jorge Luis Olaya,para cargar tanques de oxígeno para donarlos a los enfermos más pobres de Piura, debido al excesivo costo de este recurso, señaló la Fundación Romero. En aquella ocasión dijo: “Estando tan cerca del dolor y sufrimiento y ver morir a diario a muchas personas, decidimos hacer largas colas para cargar tanques de oxígeno y regalar a los más necesitados. Somos siervos inútiles y nos ordenamos sacerdotes para servir”.