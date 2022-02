Los obispos europeos responden a Macron: "El aborto no es un derecho"

"Profunda preocupación y oposición": estas son las palabras expresadas por la presidencia de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, COMECE, en respuesta a la propuesta de actualizar la Carta Europea de Derechos Fundamentales para incluir el reconocimiento del derecho al aborto.

El cardenal Jean-Claude Hollerich SJ, presidente de la COMECE, junto con los vicepresidentes Mariano Crociata, Noel Treanor, Jan Vokál, y Franz-Josef Overbeck, «conscientes del drama y de la complejidad de las situaciones en las que se encuentran las madres que se plantean una interrupción voluntaria del embarazo», aseguran es su carta que los obispos europeos consideran que «lo que quiere Emmanuel Macron no sólo traiciona el espíritu de los padres fundadores y los valores europeos fundamentales, sino que sería una ley injusta, carente de fundamento ético y destinada a ser causa de conflictos perpetuos entre los ciudadanos europeos.

??EU Bishops express deep concern on President @EmmanuelMacron's proposal of including a supposed right to abortion in the EU Charter of Fundamental Rights. “There is no recognized right to abortion in European or international law". @Europe2022FR



??https://t.co/RDV9oRTd3cpic.twitter.com/qU9RHkBNE0