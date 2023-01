Kirill de Moscú pide «sabiduría» para «esos locos» que quieren derrotar a Rusia

El patriarca Kirill de Moscú, máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa rusa, ha advertido a los «locos» que quieren ganar la guerra de Ucrania de las consecuencias que ello puede acarrear. «Este deseo de derrotar a Rusia ha adoptado hoy (…) formas muy peligrosas. Rogamos al Señor que dé sabiduría a esos locos y les ayude a comprender que cualquier deseo de destruir Rusia significará el fin del mundo», ha dicho el líder religioso este 19 de enero en una homilía pronunciada en Moscú con ocasión de la Epifanía ortodoxa.

Firme partidario del presidente Putin y de su invasión de Ucrania, que hasta la fecha se ha negado a condenar, el patriarca moscovita ha pedido oraciones para evitar «semejante locura». Y recuerda que «la gran potencia rusa— tiene «armas poderosas», está poblada «por gente muy fuerte», «nunca se ha entregado a ningún enemigo» y «siempre ha salido vencedora».

«Son tiempos difíciles», dice Kirill. «Pero creemos que Dios no abandonará la tierra de Rusia, no abandonará a nuestras autoridades, a nuestro presidente ortodoxo, a nuestro ejército. Que Rusia sea lo bastante fuerte para defender su tierra y a su pueblo, si es necesario. Pero Dios quiera que no se llegue a semejante disputa, que Dios nos reconcilie a todos y nos ayude a trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor».

Reunión en Ramstein

Sus palabras llegan en plena discusión sobre el envío de nuevas armas a Ucrania, entre ellas el tanque de fabricación alemana Leopard, cuestión que divide a los miembros de la OTAN. Hoy se celebra en la base aérea de Ramstein (Alemania) una reunión decisiva sobre este punto.

La argumentación del patriarca es un calco de la del expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de su país, Dimitri Medveded, quien ha dicho que a ninguno de los «miserables» de la OTAN se le ha ocurrido sacar «la siguiente conclusión elemental»: que «la derrota de una potencia nuclear en una guerra convencional puede provocar el estallido de una guerra nuclear».