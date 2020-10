La innovadora iniciativa premiada por Caritas Internationalis para hacer frente a la pandemia de la covid-19

La iniciativa de cuidado de los más vulnerables que Cáritas Argentina lleva adelante en comunidades de las ciudades de Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, fue reconocida y valorada por Cáritas Internationalis, con una ayuda económica especial de €100.000.

A diferencia de otras propuestas presentadas en todo el mundo, que centraban la ayuda en los pedidos de productos hospitalarios, las acciones llevadas adelante en Argentina fueron consideradas novedosas por ser preventivas y por valorar el trabajo comunitario.

A partir de la declaración de emergencia por la pandemia de la covid-19, Cáritas Argentina debió reorganizar muchas de las acciones que llevaba adelante para dar respuesta a las problemáticas sociales de las comunidades excluidas y personas en situación de pobreza del país.

En el caso de los Centros Barriales, dedicados al acompañamiento y ayuda a personas con problemas de adicciones, se adaptaron los espacios y se capacitó a residentes para atender a las necesidades de cada comunidad. Se crearon lugares de aislamiento preventivo para que puedan vivir allí personas de riesgo, se realizó un relevamiento para detectar ancianos a los fines de acercarles alimentos y atención médica.

La iniciativa innovadora de Cáritas Argentina

Para ello fue clave la participación de los jóvenes en recuperación de adicciones, que se transformaron en protagonistas, siendo ellos los voluntarios encargados de hacer los relevamientos necesarios, atender a las personas que deben vivir en los lugares de asilamiento, preparar y acercar comida a quienes la necesitan, entre otras tareas.

“Ante esta nueva situación salió lo mejor de nosotros. En cada paraje, localidad, barrios y ciudades en estos meses hemos ampliado el campo de atención de vulnerabilidades”, reflexionó Mons. Roberto Álvarez, Obispo Auxiliar de Comodoro Rivadavia, en una reunión virtual con los participantes del proyecto, y agregó: “Aprendimos que a un adulto mayor hay que resguardarlo del virus, pero también de la fila interminable de un banco; del desasosiego de no saber hacer las compras online, o de la soledad de no tener con quien conversar. Nos dimos cuenta de que infinidad de argentinos no pueden aislarse en sus casas porque son muy pequeñas, no las tienen, o llevan décadas llamando hogar a una estructura de cartón prensado y nylon.”

Y finalizó Mons. Álvarez diciendo que “los que están en riesgo no solo padecen un virus sino el frío de la indiferencia y la falta de familia; que un cartel de bienvenida, el ingenio de un abrazo que no rompa el aislamiento, el olor a tostadas o el frasco de dulce casero estirado para que alcance son arrolladores a la hora de exorcizar el cáncer de la apatía”.

¿Qué son los Centros Barriales?

El consumo problemático de sustancias es considerado hoy una de las “nuevas pobrezas” y llega a destruir a personas, familias y hasta comunidades. Se extiende en todos los rincones del país, afectando a gran cantidad de personas, sin discriminar por edad, situación social o ubicación geográfica.

A pesar de ello, aquellos lugares donde las oportunidades de progreso social son escasas o nulas, donde el Estado está ausente, las drogas tienen un mayor impacto social. Los barrios más pobres fueron los primeros lugares donde se planteó la necesidad de dar respuesta a este problema, que se agrava con la generalización del consumo de drogas más económicas y adictivas como el “paco”.

La droga destruye, sobre todo, a los más débiles. En nuestros 180 centros barriales recibimos, contenemos y ayudamos a jóvenes y adultos de todo el país que necesitan una oportunidad para volver a vivir.

Hace aproximadamente 3 años Cáritas realizó un relevamiento interno donde un 57% de los centros plantearon las adicciones como la preocupación número uno en sus comunidades, a partir de la cual se creó el área de Abordaje Pastoral y Comunitario de las Adicciones (APyCA) que se sumó al trabajo que la Iglesia Argentina lleva adelante desde la Pastoral de la Droga-dependencia y la Familia Grande Hogar de Cristo.

Actualmente, Cáritas acompaña 180 Centros Barriales en todo el país que ayuda a unas 1800 personas, articulándose con organizaciones civiles y organismos municipales, provinciales y nacionales, como por ejemplo la SEDRONAR que desde hace varios años apoya el trabajo de este modo de abordaje, a través del programa Casas de atención y acompañamiento comunitario.

En nuestros 180 centros barriales el abordaje de las adicciones es integral y supera lo meramente "terapéutico". Generamos vínculos y brindamos herramientas para que las personas recuperen su sentido de vida y puedan reinsertarse socialmente.

La tarea de los voluntarios de estos centros es principalmente la de brindar contención, acompañamiento y ayuda a las personas que tienen problemas de adicciones. El abordaje es integral, se brinda alojamiento y comida, acompañamiento médico y psicológico, acceso a centros de salud para controles, tratamientos y vacunas, facilitación de tramites ciudadanos, etc. El fin último es de acompañarlos a integrarse a la sociedad recuperando el sentido a su vida, ayudándolos a volver a vincularse consigo mismos y su entorno.