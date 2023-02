Cuatro asteroides reciben el nombre del Papa Gregorio XIII y de tres astrónomos jesuitas

El nombre de tres astrónomos jesuitas y del Papa Gregorio XIII fueron elegidos por la Unión Astronómica Internacional (UAI) para dar un nombre a cuatro asteroides descubiertos recientemente, informó hoy "Specola Vaticana", el observatorio astronómico de la Santa Sede, situado en el palacio apostólico del Castelgandolfo.

Según la UAI, la asignación de un nombre a un asteroide, o los llamados también planetas menores que gravitan alrededor de una estrella, se lleva a cabo mediante un proceso que, en algunos casos, puede durar décadas, pues cuando se descubre un nuevo planeta menor se le asigna una fecha provisional de descubrimiento.

Cuando la órbita del objeto se determina de tal manera tal que su posición puede predecirse con fiabilidad en un futuro lejano (normalmente después de haber sido observado cuatro o más veces a medida que se aproxima a la Tierra), se le asigna un número definitivo y se invita a su descubridor a sugerir un nombre.

En esta ocasión cuatro de los nuevos asteroides han recibido el nombre de jesuitas que trabajaron para el Observatorio vaticano: " 562971 Johannhagen", en honor del Padre Johann Hagen (1847-1930) jesuita y director de esta institución desde 1906 a 1930; el de "551878 Stoeger" por el cosmólogo y jesuita Bill Stoeger (1943- 2014) y "565184 Janusz" por Robert Janusz que sigue trabajando en la "Specola".

