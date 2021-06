Así es Camilla, la iraquí cristiana de 98 años rescatada por un musulmán tras la llegada del ISIS a Mosul

Camilla Haddad tiene 98 años. Siempre ha profesado la religión cristiana en Irak. Su vida dio un en verano de 2014, cuando tuvo que ser acogida por una familia musulmana después de que el ISIS invadiera el norte del país.

“Cuando el Estado Islámico entró en Mosul yo estaba sola y no pude huir. Con mi amiga Mary (fallecida por causas naturales) nos quedamos allí, en la ciudad. Teníamos miedo, pero gracias a Dios vino en nuestra ayuda un vecino, Elías Abu Ahmed, un musulmán, que nos dijo que haría todo lo posible por protegernos” relata Camilla Haddad en declaraciones a AsiaNews.

Sin duda, se trata de una historia de fraternidad y solidaridad entre personas que pertenecen a diferentes religiones. Un ejemplo de lo que promulga el Papa Francisco en su Encíclica ‘Fratelli tutti’.

Camilla reza cada día y cuida de los 14 hijos de Elías

De hecho, Camilla reza cada día el Rosario para agradecer a Dios la ayuda recibida y el consuelo que ha encontrado en esta nueva familia: “El Daesh hubiera podido echarnos, pero Elías Abu Ahmed nos recibió y nos acogió en su casa. Tenía algo de dinero guardado y se lo regalé para ayudar a mantener la familia y criar a los niños, porque con su sueldo no era suficiente”.

En los últimos días, Camilla se reunió con el patriarca caldeo (Iglesia oriental católica) en Bagdad, el cardenal Louis Raphael Sako. Junto a la anciana se encontraba su salvador, Elías Abu Ahmed, a quien ya considera de la familia tras seis años de convivencia y amor.

Un sentimiento recíproco, hecho de amistad y ayuda mutua que se ha ido consolidando a lo largo de este tiempo. En varias ocasiones, es el propio Elías quien interpreta y traduce en palabras el pensamiento de la anciana que, aunque goza de buena salud, tiene los achaques propios de la edad, con problemas de movilidad.

Camilla recuerda que los milicianos irrumpieron en su casa en el barrio Mohandessin de Mosul, donde vivía con su amiga Mary. Al igual que otros vecinos musulmanes que acudieron enseguida, Elías entró en la casa y afirmó que Camille era su abuela y Mary su tía, y después las trasladó a su casa en el barrio de Baladiyat.

Elías, que tiene dos esposas y 14 hijos, han sido educados por Camilla, ya que los considera sus nietos. Además, contribuye a la economía familiar. Para ello, hace poco tiempo vendió su casa y, con ese dinero, compra comida y medicina para los hijos de Elías.

El vínculo del patriarca caldeo con la anciana Camilla

Conocedor de esta situación, Patriarca Sako ofreció a Camilla trasladarse a una residencia de ancianos en Bagdad, pero ella ha optado por permanecer en Mosul. No era la primera vez que la cristiana iraquí y el cardenal Sako se veían. En los años noventa, cuando el patriarca caldeo era párroco del Perpetuo Socorro en Mosul: “Junto con las hermanas vino conmigo a Roma y después a París, en el Año Santo. Pensé que había muerto porque no tuve más noticias de ella, pero nunca dejé de buscarla para saber qué le había pasado. No fue fácil conseguir información sobre todo por la gran confusión que reinó durante mucho tiempo en la metrópoli del norte de Irak, pero al final lo logramos”, precisa el cardenal.