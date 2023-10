'En Vela', la funeraria católica que acompaña a familias con bebés fallecidos en fase de gestación

'En Vela' es una funeraria católica que comenzó su andadura durante la covid-19 para acompañar a las familias que perdieron a un ser querido. No obstante, desde hace un año la compañía amplió su servicio para bebés fallecidos en fase gestacional o con varios días de vida fuera del seno de la madre. A través de sencillos gestos inspirados en la liturgia, los profesionales de 'En Vela' ayudan a los padres en esos momentos tan complicados.

A lo largo de su primer año de existencia, la funeraria católica ha acompañado a 33 familias de bebés fallecidos, como ha detallado la fundadora de 'En Vela' en 'ECCLESIA AL DÍA',Helena Acín.

“La funeraria no nació como un estudio de mercado, sino que fue algo que bajó del Cielo”, afirma Elena, que recuerda cómo surgió la idea cuando participaba en la despedida de una religiosa: “Vi cómo se puede vivir la muerte de un modo distinto y acompañado por la palabra. Monté la funeraria sin saber nada de funerarias, empecé con adultos en el covid, y en ese contexto unos padres me llamaron que querían enterrar a su hija con doce semanas de gestación”, ha explicado.

Fue en ese momento cuando la fundadora de 'En Vela' comprobó las dificultades que implicaba dar sepultura a un bebé en periodo de gestación, al no poderse inscribir en el registro. Fue en ese momento cuando se puso manos a la obra para preparar “un coche adaptado para niños, cajitas adaptadas, un acompañamiento para estos padres... y luego poco a poco otros padres han confiado en nosotros”, ha precisado Helena Acín en TRECE.

Patricia y Estefanía recurrieron a los servicios de 'En Vela' tras perder a su bebé

Una de las madres que perdió a su bebé en periodo de gestación fue Patricia López, que recurrió a los servicios de 'En Vela': “Una vez me dijeron en la ecografía que el bebé no tenía latido preguntamos al ginecólogo qué se hacía con estos bebés. Entonces rebuscó entre los papeles y me dio un papel de 'En Vela'. Llamé a Elena y ella me adelantó lo que iba a vivir y me hizo plantearme si quería ver al bebe, si quería enterrarle... y una con el estado de shock no sabe qué hacer”, ha relatado en 'ECCLESIA AL DÍA'.

También Estefanía Morán sufrió la pérdida de su bebé a las 26 semanas de gestación. Se pusieron en contacto con su seguro, pero a Estefanía le parecía frío que un coche de grandes dimensiones recogiera su hija en el hospital. Fue ahí cuando le hablaron de este servicio que ofrece Elena Acín: “Cuando contacté con Helena la manera en la que nos acompañó con amor, con luz, de comprendernos de hacer esta despedida tan bonita confiamos en ella. Fue maravilloso”.

Helena Acín ha revelado que 'En Vela' acompañan a padres tanto católicos como no creyentes, ya que lo importante, destaca, “son los gestos de amor”. “En el contrato que firmamos pedimos a los padres que nos digan el nombre del bebé y no aparezca como feto de la madre, cuando le recogemos en el hospital lo envolvemos en unos lienzos, tenemos cajitas preparadas y preparamos la despedida como lo quieren vivir, de manera religiosa o con otra creencia. Pero todo es manifestar el amor que tienes por tu hijo. Somos los brazos de los padres”, asegura la fundadora de la funeraria.