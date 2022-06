Todas las aportaciones para el Sínodo serán recogidas "pero algunas requieren una reflexión magisterial"

“La posibilidad al celibato opcional”, el acceso al sacerdocio “de hombres casados” o avanzar en el acceso de las mujeres al diaconado y “si fuera posible magisterialmente, al presbiteriado”. Son algunas de las propuestas que han surgido en la fase sinodal diocesana y que han sido publicadas por las diócesis españolas.

Desde la Conferencia Episcopal Española, en un desayuno informativo con motivo de la Asamblea Final de la Fase Diocesana el próximo 11 de junio, se ha explicado que “nosotros recogemos todas las propuestas que vienen, pero hay algunas cuestiones que no es que se eviten, sino que no dependen de nosotros ni de la Iglesia en España, sino que requieren una reflexión teológica y magisterial”.





Síntesis diocesanas

Así lo hizo Barcelona, que publicó en su síntesis que se demanda “una Iglesia que potencie el papel del laicado, favoreciendo su implicación efectiva en la vida de las comunidades y grupos, y de la diócesis. En este sentido, se hace una mención especial al reconocimiento real y efectivo de la igualdad y la dignidad de todos los bautizados, especialmente de las mujeres”.

De la misma forma, este 2 de junio lo ha publicado la diócesis de Vitoria, que propone "avanzar decididamente en la participación más igualitaria de la mujer en las estructuras de la Iglesia" en un documento en el que también indica que en su seno hay grupos que han "planteado abrir la opción a la ordenación sacerdotal de las mujeres".

El documento final que se enviará a Roma

El equipo sinodal de la CEE analiza “las propuestas llegadas desde las 70 diócesis de cara al Sínodo desde un clima de oración. Hemos recogido las aportaciones de las diócesis en un proceso de escucha y discernimiento”.

La Asamblea Plenaria encargó a Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza, dirigir el trabajo de este equipo y la Comisión Ejecutiva nombró sus miembros, según los criterios aportados por la Secretaría del Sínodo que invitaba a una presencia de las diversas vocaciones en la Iglesia. El equipo está formado por Luis Argüello, secretario general de la CEE; Isaac Martín, laico de la diócesis de Toledo; Olalla Rodríguez, laica de la Renovación carismática católica; Dolores García, presidenta del Foro de Laicos; Luis Manuel Romero, sacerdote, director de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y vida; María José Tuñón ACI, religiosa, directora de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada; y Josetxo Vera, director de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales.

Luis Manuel Romero, secretario del Equipo Sinodal de la #CEE : “Han participado todas las diócesis, las 70” @prensacee@Synod_vahttps://t.co/4p0A20F0bc — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) June 2, 2022





Nada se queda "fuera"

"Nosotros recogemos todas las propuestas que vienen, pero hay algunas cuestiones que no es que se eviten, sino que no dependen de nosotros ni de la Iglesia en España, sino que requieren una reflexión teológica y magisterial", han explicado. No obstante, han añadido que además de la síntesis, se enviarán a Roma todas las propuestas que lleguen de las diócesis en diferentes anexos, para que nada se quede fuera.