'Siempre Seremos Familia': la plataforma que nace de la sociedad civil para hacer frente a la ley Belarra

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y Familias Numerosas de Madridpresentan este jueves la plataforma 'Siempre Seremos Familia', como respuesta contra la propuesta de ley de familias que propone el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigida por Ione Belarra.

Plataforma que verá la luz apenas un mes después de que terminara el periodo de alegaciones y sugerencias a este anteproyecto de ley que no ha tenido una buena acogida por parte de ambas organizaciones, bajo los argumentos de que discriminan a las diez millones de familias casadas con hijos al ver cómo rebaja el reconocimiento de la institución del matrimonio, de no profundizar en la conciliación, o por incluir la prohibición de que los padres y tutores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar en los centros educativos ('PIN Parental').

Una ley que "no cuenta con las organizaciones de familia"

En declaraciones a ECCLESIA, el presidente de CONCAPA, Pedro Caballero, ha asegurado que lo más preocupantes es que esta ley de familia se esté tramitando “sin contar con las organizaciones de familia, vida, provida o educativas para hacer una ley que debe favorecer una ayuda principal y esencial a lo que es la familia, lo que son los hijos y la educación en libertad”.



“El 27 de diciembre concluyó el plazo de alegaciones y no sabemos si se han utilizado o no han servido para nada. Queremos que las aportaciones que hemos hecho se debatan. Es tal el ocultismo que no sabemos realmente en qué proceso estamos de la ley. Reclamamos que antes de que llegue a un proceso donde no se pueda aportar nada, se abra una vía de diálogo para ver en qué puntos podemos tener consenso y abordar una ley que no pase lo mismo como la del 'Sí es Sí', donde se hace una ley pretendiendo una cosa y al final lo que se consigue es un agujero por donde puede colar todo”, ha advertido el máximo representante de la organización católica.

El concepto de familia numerosa no existe

Caballero ha continuado su argumento aseverando que CONCAPA y Familias Numerosas de Madrid son partidarios de una nueva legislación, pero con el diálogo y el consenso por bandera: “Echamos en falta que se diluya de esta manera tan primordial dentro de la sociedad tan plural y diversa que tenemos, el concepto de familia como tal. Lo más drástico es el concepto de familia numerosa donde se nos llama de una manera que nadie entiende si somos numerosa o no”, ha lamentado el presidente de CONCAPA.

Asimismo, Pedro Caballero ha sostenido en ECCLESIA que el concepto de familia es uno, pese a que la pluralidad de la sociedad reconozca hasta 16 denominaciones: “Lo que no se puede hacer es que dentro de 16 unidades se diluya la esencia de la familia como tal. No queremos que se diluya el valore esencial de la familia respetando las designaciones que haga la ley que respetamos, no coincidimos con ello pero lo respetamos. Pero pedimos que se respete el nuestro y se dé el valor esencial que se le tiene que dar a la familia como núcleo esencial”, ha recalcado Caballero.

"Nos quitan la patria potestad sobre nuestros hijos"

A juicio del presidente de CONCAPA, el adoctrinamiento ideológico en las aulas es otro de los derechos que cercena esta ley propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como es la prohibición del llamado 'Pin Parental': “Esto entra dentro de la libertad de las familias a elegir el tipo de educación y educar a sus hijos según sus convicciones religiosas o morales. Esa libertad se nos quita y nos quitan la patria potestad sobre nuestros hijos al no permitir que en las aulas podamos decidir qué se da y qué no”, ha subrayado.

"Queremos que la plataforma salga de la sociedad civil"

En este contexto, la plataforma 'Siempre Seremos Familia' que nace a la luz de la asociación de Padres de Alumnos y Familias Numerosas de Madrid, pretende apoyar a la familia. En principio son estas dos organizaciones, pero Pedro Caballero espera que se vayan sumando otras asociaciones familiares, educativas o provida.

“Hemos recibido apoyos políticos, pero la plataforma quiere nacer desde la sociedad civil y de organizaciones que trabajamos directamente en estos aspectos y en estas situaciones de familias. Necesitamos de los políticos para sacar adelante muchas propuestas que queremos hacer, peo en principio que salga de la sociedad civil”, ha expresado.