¿Sacerdotes demasiado creativos? Cuidado, tu bautizo podría no ser válido

El pasado sábado 3 de febrero, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó una Nota llamada “Gestis verbisque”. En ella se advierte de que las palabras y los elementos esenciales de los ritos de los sacramentos no pueden ser modificados porque en ese caso el sacramento no existe.

Es un aviso para los sacerdotes “excesivamente creativos” que cometen abusos litúrgicos. Para tratar esta cuestión por Ecclesia al día ha pasado el delegado diocesano de liturgia de Salamanca, Emilio Vicente. Nos cuenta el motivo por el que se han querido dar estas indicaciones a día de hoy: “Desde hace muchos años, después de un tiempo en el que había mucha rigidez en cuanto al cumplimiento de las rúbricas, la reforma del Vaticano II abrió mucho espacio a la creatividad, a adaptar tanto en las Conferencias Episcopales como en cada una de las celebraciones por ejemplo con las moniciones de entrada y otros elementos litúrgicos. Desde hace unos años se ha observado que algunos sacerdotes se han extralimitado quizás con buena voluntad pero introduciéndose en la materia del sacramento y la forma que compromete la validez. No se puede cambiar la forma del bautismo por otras palabras aunque suenen muy bonitas. Se ha comprobado que no son válidos y es muy grave porque ese bautismo hay que repetirlo”.

Esta Nota que ha emitido el Dicasterio para la Doctrina de la Fe no se basa solamente en la invalidez de los sacramentos sino que aporta esperanza ya que es el propio Cristo el que actúa por medio de ellos. Es lo que ha indicado Emilio Vicente en TRECE: “Tiene consecuencias muy graves. Imaginemos que un sacerdote llega a ser obispo y luego se descubre que su bautismo no fue válido. Entonces, no es válido ninguno de los sacramentos posteriores. Son casos extremos. En realidad este documento tiene una riqueza mucho mayor que es dar el fundamento para la fidelidad en la liturgia. Un sacramento es una acción de Cristo. Los sacerdotes actuamos en persona de Cristo y en nombre de la Iglesia. La fidelidad no es solo para que sea válido sino para que se vea la acción del Resucitado en el presente. Esa acción se da en los signos sacramentales. Hay que ser muy fiel a lo que la Iglesia nos ha ido entregando desde el tiempo de Jesús hasta el presente”

¿Qué podemos hacer ante estas situaciones ante un abuso litúrgico? ¿Qué podemos hacer si conocemos de estos casos? Nos responde en TRECE el delegado diocesano de liturgia de Salamanca: “Hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Es un aspecto canónico y litúrgico. Hay que investigar si había testigos, es un procedimiento canónico. Estos casos no son tan frecuentes en nuestro entorno. En Estados Unidos sí hubo casos de matrimonios inválidos. Lo importante es la fidelidad en general. Lo mas grave es la validez sí pero aunque una acción litúrgica desordenada no comprometa la validez, hay que ser fieles a lo que la Iglesia marca. Noto que hay veces que hay cosas que sí se pueden cambiar y no se cambian porque no se conocen”.

Este pasado jueves el Papa Francisco pronunció un discurso al Dicasterio para el Culto Divino. Indicó que hay que realizar una reforma litúrgica que sea del dominio de los laicos: “Debemos formarnos los sacerdotes y ayudar a los fieles a participar en las celebraciones. Para eso el Papa hace casi dos años promulgó una carta apostólica sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios. Necesitamos formación y conocer para participar plenamente. Hay que conocer el centro de la celebración que es Cristo y la Iglesia.Hay que profundizar en la formación bíblica y en el significado de los símbolos. Las moniciones son buenas pero no se puede abusar de ellas. Hay que profundizar en la palabra de Dios y no abusar tanto de la palabra humana”.