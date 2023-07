"¿Sabemos parar?": Omella reivindica la figura del filósofo Blaise Pascal "en medio de nuestra vida ajetreada"

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella ha reivindicado este martes la figura del filósofo francés Blaise Pascal compartiendo una reflexión “en medio de nuestra vida ajetreada”.

«Toda la infelicidad de los seres humanos proviene de un simple hecho: no puede permanecer sentados en su habitación». ¿Sabemos parar y recogernos interiormente?", ha preguntado el arzobispo de Barcelona en su cuenta personal de Twitter.

La Carta Apostólica 'Sublimitas et miseria hominis'

La figura del filósofo francés está en auge después de que la Santa Sede publicó el pasado mes de junio una Carta Apostólica, 'Sublimitas et miseria hominis', con motivo del cuarto centenario del nacimiento del que fue también matemático y físico.

“Buscador incansable de la verdad, pensador brillante, atento a las necesidades materiales de todos, enamorado de Cristo, cristiano de excepcional racionalidad y de inteligencia inmensa e inquieta”, son solamente algunas de las definiciones del Papa sobre el filósofo francés. Francisco recuerda que durante toda su vida, Pascal “buscó la verdad” y con la razón “rastreó sus signos, especialmente en los campos de las matemáticas, la geometría, la física y la filosofía”.

“En un siglo de grandes progresos científicos […] se mostró como un incansable buscador de la verdad”, siempre inquieto, atraído por “nuevos y más lejanos horizontes”.





Lettera Apostolica Sublimitas et miseria hominis del Santo Padre Francesco nel IV centenario della nascita di Blaise Pascal - https://t.co/6brL4PWrOM — Holy See Press Office (@HolySeePress) June 19, 2023

El filosofo francés, atento a los problemas sociales, “no se cerró a los demás ni siquiera en la hora de su última enfermedad” y el Papa recuerda unas palabras de Pascal que “expresan la etapa final de su camino evangélico”: "Si los médicos dicen la verdad, y Dios permite que me recupere de esta enfermedad, estoy decidido a no tener otro empleo u ocupación durante el resto de mi vida que el servicio a los pobres".

“Es conmovedor - escribe Francisco - que un pensador brillante como Pascal, al final de su vida, no viera otra urgencia más allá de poner sus energías en las obras de misericordia: 'El único objeto de la Escritura es la caridad'”.