Redmadre Toledo gestiona un nuevo servicio de cuidado de bebés subvencionado por el Ayuntamiento

Con el objetivo de favorecer la conciliación laboral y familiar y la igualdad de oportunidades, lafundación RedMadre gestionará un nuevo recurso gratuito impulsado por el Ayuntamiento de Toledo (gobernado por la coalición de PP y VOX) para cuidar a los bebés de entre cero y tres años.

Días y horarios de atención

La vicepresidenta de RedMadre Toledo, María Dolores de Mendoza, ha explicado en ECCLESIA que este nuevo servicio que se ha puesto en marcha desde este lunes, 9 de octubre, consiste en “apoyar a la mujer con hijos pequeños que requieren de necesidades concretas siempre que sea de cero a tres años. Consiste en que nosotros nos hacemos cargo de ellos cuando las madres nos llamen con una antelación suficiente para dar el recurso, de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde”.

Cuándo solicitar el servicio y quienes tienen prioridad

De Mendoza ha precisado que la solicitud del servicio debe realizarse con 72 horas de antelación sin necesidad de que la madre detalle el motivo por el que requiere el recurso, si bien ha explicado que tienen prioridad aquellas madres con dificultades: “Hay preferencias para mujeres que acudan a la asociación, víctimas de violencia de género, familias monoparentales, mujeres en situación de desempleo o tienen que hacer tareas de formación...”

¿Dónde son atendidos los hijos?

La atención se lleva a cabo en el domicilio familiar por parte de profesionales en educación infantil contratados por la propia fundación gracias a la subvención del Ayuntamiento de Toledo. De momento, el servicio estará operativo hasta el mes de diciembre, si bien se prevé que se prorrogue más allá de esta fecha siempre que haya demanda.

Preguntada por las críticas que este recurso ha recibido por parte de la izquierda del Ayuntamiento de Toledo (especialmente por el grupo de IU-PODEMOS), María Dolores de Mendoza muestra “su extrañeza”: “A PODEMOS le preocupa mucho el tema de la conciliación, que la mujer pueda hacer lo que quiere hacer, y el modo de conseguirlo es que la mujer que está embarazada y la que no tengan igualdad de oportunidades”.

Un recurso subvencionado por el Ayuntamiento que favorece la conciliación

En este sentido la vicepresidenta de RedMadre (fundación que se creó en 2007 con la finalidad de dar cobertura a mujeres con un embarazo imprevisto, con problemas o no deseado) ha indicado que la entidad “no va contra nadie ni contra nada, dedicándose solo a apoyar a las mujeres que lo necesitan”, y alerta que en la sociedad actual “hay un maltrato a la mujer embarazada porque muchas veces sufre discriminación”.

“Si intentas buscar una guardería cuando has tenido un hijo en octubre, tienes que esperar hasta abril para solicitar la plaza, ¿y mientras que haces con el niño?”, se cuestiona María Dolores de Mendoza, que insiste en reivindicar la labor de entidades como RedMadre para favorecer la conciliación y la igualdad de oportunidades: “La igualdad consiste en dar facilidades a todos. No tenemos afiliación política ni religiosa, no preguntamos a nadie su ideología. Estamos encantado de ayudar a todo tipo de personas que sean de PODEMOS, socialistas, del PP o de VOX. Solo vamos a ayudar”, ha insistido la vicepresidenta de RedMadre en declaraciones a ECCLESIA.