Mons. Argüello: “El objetivo de la transparencia de la Iglesia es hacer visible lo invisible”

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, ha clausurado la presentación del libro 'Una casa de cristal. El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia', cuya autoría corresponden al vicesecretario para Asuntos Económicos del organismo episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, y su directora de la oficina de transparencia, Ester Martín, y que ha publicado la editorial EDICE.

El portavoz del organismo episcopal ha remarcado que la sociedad cada vez quiere “transparentar” más porque existe menos confianza: “Hacemos bien en hablar de transparencia, para hacer visible lo invisible, cumplir con pautas y protocolos, porque somos pecadores y necesitamos andaderas para hacer el camino de la vida y que las personas a quienes nos dirigimos puedan verdaderamente ver que lo que hacemos responde a sus expectativas”, ha subrayado.

El también obispo auxiliar de Valladolid ha señalado que el texto es un examen cuyos autores han aprobado: “Nos entregáis el texto y es un libro de texto para nosotros y hacer este camino por el buen camino, y que el Papa Francisco llamaría un camino sinodal, sabiendo que la Iglesia es una realidad encarnada y precisa de bienes, instrumentos, recursos y tiene que dar cuenta y gobernar bien, ejercitar la transparencia y someterse al control de las reglas del juego del mundo que vivimos”.

Fernando Giménez Barriocanal: “Tenemos que explicar mejor qué hacemos con ese dinero”

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, ha remarcado que una sociedad como la actual “exige estar informado sobre organizaciones sociales que operan en nuestro pais”

A juicio de Barriocanal, la transparencia es un pilar básico y la iIglesia no puede ser ajeno a ello: “Si la Iglesia no es transparente, no será nada. Forma parte de su razón de ser, que es la comunicación de una buena noticia. El libro recopila datos de los pasos de la CEE y las diócesis españolas en materia de transparencia y de buen gobierno. Es un libro complejo por su carácter multidisciplinar”, subraya.

El vicesecretario de Asuntos Económicos del organismo ha remarcado que 'Una casa de cristal. El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia', editada por la editorial EDICE, no es una reflexión teórica sobre el concepto de transparencia, sino que tiene como meta “describir de manera detallada cual ha sido el plan de transparencia aprobado por la CEE y cómo ese plan se ha desarrollado con el paso de los años.

Giménez Barriocanal ha recordado que todo partió del acuerdo de asignación tributaria del año 2006 que cambió la mentalidad de la memoria que se hacía y “se nos pidió que contásemos lo que la Iglesia hacía y significaba para la sociedad. Convocamos para ello en 2008 a los ecónomos para poner en marcha la primera memoria que se presenta en 2009”.

Por último, el responsable de las cuentas de la CEE ha indicado que en la actualidad, la sociedad demanda máxima claridad: “Las diócesis españolas presentan a Hacienda sus cuentas. Es cierto que tenemos que mejorar en la información, que las parroquias tambien pequeñas lo hagan de la forma más fiel y pone en relación el dinero con lo que se hace. La Iglesia tiene el dinero por la labor inmensa que hace en el plano celebrativo y en el plano caritativo de darse a los demás. El esfuerzo es poner las herramientas al servicio de poder explicar bien de dónde sale el dinero y explicar mejor qué hacemos concretamente con ese dinero y cómo llega a la sociedad. Estamos trabajando en ello”, precisa.

Ester Martín: “El que las diócesis se sometan al control interno es beneficioso”

La directora de la oficina de transparencia de la CEE, Ester Martín, ha remarcado que en 2016 se creó la oficina de transparencia, pero anteriormente ya se daban pasos en esa dirección: “La oficina ha supuesto de cara al exterior que un organismo como la CEE tuviese un departamento específico que velara por la transparencia de sus entidades”.

Para Martín, es digno de destacar que la oficina recibe una serie de competencias que ha permitido que el proceso de revisión de la memoria sea verificado por una auditoría externa: “Es un proceso novedoso dentro de la Iglesia, porque las diócesis no tienen obligación alguna de someterse a estos procesos, y lo hacen de manera voluntaria. El que las diócesis abran sus puertas y se somentan a procesos de contabilización, captación de datos, a sistemas de control interno es algo beneficioso para todos para introducirnos en esas prácticas de transparencia en la Iglesia”.

La responsable de transparencia del episcopado ha añadido que la publicación de EDICE no está terminada, y no se descarta una segunda parte: “El libro repasa un camino que no está acabado. Queda mucho por recorrer, hay áreas que mejorar. El futuro pasa por impregnar la cultura de la transparencia, teniendo en cuenta que es un concepto transversal que toca a todos los departamentos. Ser capaces de impregnar esta forma de pensar que supone la transparencia es un reto que tenemos” detalla Ester Martín.