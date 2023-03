María José comparte su experiencia acompañando a una enferma terminal: "Me dijo que me quería muchísimo"

Acompañar a un enfermo terminal es una de los gestos más bellos pero a la vez más difíciles que un ser humano puede hacer. María José acaba de vivir esa experiencia. Pese a que ha sido enfermera toda su vida profesional, no ha sido hasta su jubilación cuando ha compartido su tiempo con una paciente con cáncer terminal: “Me ha completado como persona, lo profesional queda a un lado”, ha confesado en declaraciones a ECCLESIA.

María José ha tenido la posibilidad de compartir estos momentos tras sumarse al proyecto de la fundación 'Contigo Siempre' que impulsa la diócesis de Córdobadesde hace menos de un año, y que tiene como finalidad acompañar a personas que reciben tratamientos paliativos.

'Contigo Siempre' se gestó a finales de junio, cuando un grupo de feligreses de la parroquia de la Consolación encabezadas por Consuelo y Marisa, esta última hoy presidenta de la fundación, propusieron a su párroco presentar al obispo de Córdoba esta iniciativa para contribuir a mejorar la vida de los enfermos en la fase final de su existencia en esta vida.

“Vimos la necesidad de atender no solo a enfermos terminales, sino a personas muy mayores con situación de soledad, porque esta soledad les induce a veces incluso a pedir la eutanasia”, ha alertado Marisa Bonilla en ECCLESIA.

“Hicimos una presentación donde se informaba sobre la dignidad de la persona, que es fundamental para entender los cuidados paliativos. La presentación tuvo un gran éxito porque se apuntaron más de cien personas dispuestas a colaborar”, ha agregado.

'Contigo Siempre' a día de hoy es un proyecto aún en ciernes, que centra sus esfuerzos actualmente en formar a los más de cien voluntarios que se han sumado.

La experiencia de María José con una enferma terminal: “Se les coge mucho cariño”

María José es una de las escasas voluntarias que, fruto de sus conocimientos como enfermera, ya ha tenido una primera experiencia con una paciente terminal a la que acompañó desde Navidad y hasta comienzos de marzo, cuando falleció víctima del cáncer que padecía.

“Marisa nos llamó a una amiga y a mi para preguntarnos si podíamos turnarnos para atender a esta señora en el hospital provincial. Así lo hicimos”. El primer contacto de María José con la paciente no fue sencillo. Para empezar, porque la psicóloga del centro hospitalario dudaba sobre las intenciones de la voluntaria: “La psicóloga me preguntaba qué iba a hacer, porque la señora estaba muy mal, le acababan de decir que tenía un trombo en la ingle y no iba a poder caminar más”, recuerda.

Una vez que María José se encontró con la paciente, la reacción de esta última fue fría, hasta que poco a poco la voluntaria de 'Contigo Siempre' comenzó a hablar: “Me presenté, empezamos a charlar y empezó a abrirse. Al rato ella me pidió perdón porque me dijo... 'María José, perdóname porque antes de que entraras le he dicho a la psicóloga que te vayas porque no quería ver a nadie'. Yo creo que le puse mucho amor y comprensión”, ha relatado.

La relación entre la enferma terminal y María José se tornó armoniosa con el paso de los días. En enero recibió el alta: “Empezó a mejorar anímicamente, supongo que porque le dimos mucho ánimo y cariño. Íbamos a su casa también para darle la comunión diariamente”, ha precisado María José.

“Servir a los demás es una experiencia única, una maravilla. Que el paciente sienta que compartas con él es muchísimo, porque te habla cosas de su vida, intentas comprenderle, hablar... es muy interesante. Ella nos lo agradeció muchísimo. Tenemos mensajes suyos del Whatsapp donde nos decía que nos quería mucho, que estaba superagradecida... la verdad que me emociona pensarlo porque se les coge muchísimo cariño”, revela María José emocionada.

'Siempre Contigo': una fundación que acompaña al que sufre y reivindica los paliativos

La presidenta de 'Siempre Contigo', Marisa Bonilla, ha recalcado que el objetivo de la fundación no es solo acompañar, sino que también busca difundir lo que son los cuidados paliativos “para que estén al alcance de todo el mundo, porque hay personas que no saben lo que son y piensan que si un familiar entra en paliativos los van a matar. No hay cultura de paliativos y es importante”, ha expresado.

De forma paralela, la fundación está trabajando en la firma de algunos convenios de colaboración con instituciones para acompañar también a personas con discapacidad y en las residencias de ancianos.

audio

En cuanto al perfil de las personas que se ponen en contacto con 'Contigo Siempre', Bonilla aclara que no son únicamente creyentes, ya que el acompañamiento es a todos: “Los voluntarios queremos que transmitan el amor de Dios, pero hay personas a las que no podemos hablarles del amor de Dios porque están enfadados con Él, por la situación por la que atraviesan, o no son creyentes. Nuestra pretensión es que a través de la ternura y el cariño con el que los voluntarios les atienden, encuentren ese amor de Cristo. Y sino, haremos lo que hizo el Buen Samaritano, ayudar y paliar en lo posible el sufrimiento de la persona que sufre y está a nuestro lado”, ha sostenido.