“Las calles de España pueden estar llenas de luces, pero la gente está sin Luz”

“La Navidad es la época que más me gusta dibujar, la Sagrada Familia son las personas más bellas para ilustrar”, explica Patricia Trigo, conocida en Instagram como @Pati.te. Ella reconoce que lo que más le ayuda a vivir estas fiestas es leer el Evangelio. “Se habla poco de ello, pero leer la Biblia no es cosa de nuestros abuelos, los jóvenes podemos hacerlo, es una Palabra Viva para todos”. Y reconoce que, aunque sí existe una formación básica en la sociedad sobre el significado de la Navidad, no se conoce plenamente. “Es de justicia dar a conocer mejor este mensaje”.

El cantante Guillermo Esteban, más conocido como Grilex, rencuentra en la Navidad un momento importante para volver a nacer con Aquel que da la vida a todos, “para que podamos dentro de nuestra familia empezar a vivir de nuevo, para estar al servicio”, afirma. Y también es un momento “excepcional” para evangelizar de palabra y de obra, de forma que muchos, al ver la alegría de los cristianos, se hagan preguntas. Según él, los corazones de los hombres están en búsqueda, y aunque las calles se llenen de luces, eso no basta, ya que mucha gente vive sin Luz. Y defiende el papel de la familia como esencial en esta tarea evangelizadora en Navidad.

Jaime Hernández es un joven comunicador que fue a vivir la Navidad con los cristianos perseguidos en Irak, y grabó un reportaje allí; e intentó hacer lo mismo en China, aunque sin poder grabarlo. De estas experiencias destaca la importancia de la comunidad, para dar calor en un contexto en el que no se sabe nada de la Navidad. Además, valora la importancia de los misioneros, que “convierten sus terrenos de misión en sus familias”, y llevan el sentido de la Navidad allí donde no se conoce.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Obras Misionales Pontificias lanzó en septiembre una nueva plataforma 100% virtual para jóvenes, heredera de su tradicional revista “Supergesto”. Cada quince días publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por José María Calderón, director nacional deOMP. A estas tertulias quincenales se añaden firmas invitadas, pautas de meditación, o consultorios en directo en Twitch.