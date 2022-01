Isabel Celaá, tras reunirse con Argüello en 2020: "Intercambiar puntos de vista es siempre enriquecedor"

La entonces ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se reunió 30 de julio de 2020 con el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, para "intercambiar puntos de vista”. Así lo explicó en ese momento la recién nombrada emajadora española ante la Santa sede, que tras su encuentro com el portavoz de los obispos afirmó que “dialogar, intercambiar opiniones y puntos de vista, es siempre enriquecedor y constructivo”.

La reunión, que celebró en la sede del Ministerio, tuvo lugar en “un marco de cordialidad” y se puso de manifiesto “la relevancia del Artículo 27 de la Constitución como marco de referencia para un pacto educativo”.

Esta mañana nos hemos reunido con @MonsArguello y otros representantes de la @Confepiscopal.



Dialogar, intercambiar opiniones y puntos de vista, es siempre enriquecedor y constructivo. pic.twitter.com/SfAcvyiFAA — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) July 30, 2020

También subrayaron que en este encuentro se puso “en valor la importancia de la Enseñanza de la Religión y de la formación moral para una educación integral; así como el papel de la escuela concertada y su servicio a la sociedad”.

Además del obispo Argüello y la ministra Celaá también asistieron el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Alfonso Carrasco, obispo de Lugo; la secretaria técnica de esta Comisión, Raquel Pérez; así como el Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana; y el subsecretario de Educación y Formación Profesional, Fernando Gurrea.

Encuentros y “desencuentros”

En enero de 2020 Isabel Celaá aseguró que “no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres”. A lo que Argüello respondió a través de twitter: “Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado! Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos cosas. Ser hijo, supone participar de un vínculo, fruto y origen de otros vínculos que respetados y armonizados hacen posible el bien común, personal y social”.

También fue controvertida la posición de la ministra en relación con los colegios concertados, muchos de ellos de inspiración católica, cuando el Gobierno anunció que dejaría fuera a estos colegios del reparto de dos mil millones de euros en subvenciones, previstos para la educación dentro del plan de reconstrucción de España tras el COVID.

A esto Luis Argüello también respondió al no entender que se hubiera aprobado “un criterio del reparto de fondos de ayuda para la educación de España y que se excluyera a una parte que representa casi un tercio de la red pública en España”, en referencia a los colegios concertados.

Finalmente el Congreso de los Diputados no aceptó que los colegios concertados quedaran fuera de este reparto de subvenciones.