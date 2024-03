De Grilex a Estenez: "Un cambio de rumbo manteniendo la esencia de la fe"

Hasta ahora era conocido por todos como Grilex pero ahora ha decidido dar un giro radical a su carrera musical con el nombre de Estenez. En ECCLESIA nos cuenta que el proyecto que antes tenía estaba orientado exclusivamente al rap pero ahora ha decidido explorar distintos géneros como el pop, las rumbas o el género urbano. Sin embargo afirma que su objetivo, su propósito, sigue siendo el mismo, dar “amor esperanza y luz”.

Ahora Estenez quiere llegar a todo el mundo. Como él mismo explica, no quiere focalizarse en un solo público sino en todos. Asegura que con esta estrategia quiere dar a conocer sus canciones mucho más: “Rompí con todo lo que tenía. Me reafirmé en que no lo hago por fama sino por un propósito”.

Lo que está claro es que su música va a seguir orientada a la esencia cristiana y al mensaje católico. Afirma que él es cristiano y que no se oculta: “Yo soy Guillermo, un chico cristiano que se alimenta del evangelio. Elaboro un discurso para todo el mundo, para que se trasmita la luz” explica en TRECE.

"Buscando la trascendencia"

Si Estenez quiere que se le reconozca por algo, es por el sentido y por la trascendencia de sus canciones. Quiere tratar temas de los que no se suele hablar en el mundo musical. Por ejemplo del amor del matrimonio, de la alegría del cristianismo o del agradecimiento hacia todo lo que tenemos... También nos ha avanzado que para esta Semana Santa está preparando una saeta con distintos componentes hilos musicales. Ha explicado que va a ser una referencia porque no existe algo así.

También ha querido trasmitir en TRECE un mensaje para toda la sociedad. Nos cuenta que una de las cosas que a él más le apasiona es la autenticidad y que la gente vive con muchas máscaras. Señala que “merece la pena quitárselas para ver quien te quiere de verdad”.

Estenez de cara al futuro subraya que quiere estar más cerca de Dios. Para él, Jesús es el eslabón más importante y explica que con Él, todo lo demás “pasa a un segundo plano”.

Seguir apoyándose en su fe para hacer su música es el camino que quiere seguir: “Me siento muy orgulloso de la fe. Siento que la Iglesia es mi equipo y me siento muy reconfortado”.