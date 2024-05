DIRECTO | Sigue la presentación del texto de la Conferencia Episcopal para la acogida de migrantes

11. 32h | Melania Flores, peruana de la parroquia San Millán y San Cayetano de Madrid, que trabaja con personas migradas: "Hay jóvenes que salen de su país con desesperación en busca de mejores oportunidades pero promovidas por cosas que se pueden regular y hago un llamado a personas e instituciones para ver la manera de regular este síndrome poscovid o anterior al covid. La buena noticia es que muchos de los que llegamos acá traemos una diversidad, como dice el documento, en armonía, respetuosos y valorando la nueva cultura que nos acoge. Me quiero basar en el documento cuando habla del Padrenuestro qwue nos une. Es lo que he sentido desde que he llegado dentro de las parroquias".

11.26h | Xabier Gómez: El director del departamento de Migraciones de la CEE, Xabier Gómez: "A los migrantes se le piden dos nóminas para alquilar una vivienda. Necesitamos acompañar esos procesos de dignificación de la persona y llamar a la sensibilización de la sociedad y hermanos católicos que a veces arriendan pisos y pueden incorporar a estas personas".

11. 21 | Xabier Gómez: "El documento aborda el tema de la identidad. El documento plantea que la identidad por un católico no pasa por el DNI o pasaporte, sino por la identificación, con quien me identifico, la pregunta es cómo me relaciono y con quién. Y la segunda pregunta que aparece en el documento es cuándo te vimos. Es ampliar la mirada para que la Iglesia, el Pueblo de Dios que está presente en todos los barrios y parroquias sea un agente de acogida y que contribuya a generar espacios seguros mediante comunidades acogedoras".

11. 18h | El director del departamento de Migraciones de la CEE, Xabier Gómez: "El documento afirma que del intento de consumir la droga del miedo que anestesia a mucha gente y más en periodos electorales, nosotros hablamos de la vacuna de la hospitalidad, frente a la hostilidad la verdad de los dastos y de la hospitalidad que llevamos en el ADN de la Iglesia". Plantea qué es la catolicidad, que no tiene que ver con un documento que autentifica que uno se ha bautizado, sino que como bautizado cómo me estoy relacionando y vinculando. En este momento de incertidumbre hay que reconstruir vínculos en la sociedad con los más vulnerables. Por eso el documento plantea orientaciones para transformar esta mirada, que nos preguntemos cómo volver a Jesucristo y colocar a Cristo en el centro de nuestra vida, recuperar el valor de la hospitalidad que la Iglesia aporta a la civilización europea y fuera de ella.



11.16 h |Cardenal Cobo: "Es un documento que afronta una mirada de la migración en nuestras diócesis. Hay formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio, que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental. No la mirada de intereses e ideologías, sino la dignidad del ser humano que Dios le ha dado. Y desde ahí analizamos el fenómeno migratorio, la hospitalidad y en definitiva lo que significa ser católico, cómo vivir la catolicidad y cómo aplicar esa mirada evangélica al fenómeno de las migraciones".

11.14h | José Cobo: "Otra finalidad es para que sirva a quienes trabajan con migrantes, aquellas comunidades parroquiales y movimientos que quieran afrontar y hacer reflexión evangélica de las migraciones, para que nos ayude a ver a cada migrado. No son números, no son flujos, son personas. Es acoger con la única etiqueta de ser hijo de Dios. Y para que sirva a nuestras comunidades tanto que reciben o no migrantes a acoger la migración en clave de dignidad humana y crear comunidades acogedoras".

11.11h | El cardenal José Cobo: "Es un documento fruto de un camino apasionante. Cuando trabajamos en el mundo de las migraciones necesitamos puntos desde donde aforntarlas. En la sociedad hay miradas al mundo migrante. Es una realidad que siempre nos ha acompañado y es una forma de entender el mundo global. Cuando la Iglesia afronta la vida de las migraciones tiene miradas. En 2007 lanzamos un documento 'La Iglesa española y los migrantes', sobre el que hemos hecho reflexiones pero veíamos que el magisterio de los últimos años ya de Benedicto XVI y de Francisco incorporaba novedades muy válidas y dijimos de hace runa relfexión basada en la anterior"

11h | Comienza la presentación de la exhortación pastoral 'Comunidades acogedoras y misioneras. Identidad y marco de la pastoral con migrantes' en la Conferencia Episcopal Española

Este lunes, 6 de mayo, se presenta en la sede de la Conferencia Episcopal Española la exhortación pastoral 'Comunidades acogedoras y misioneras. Identidad y marco de la pastoral con migrantes' para promover la acogida y la integración de las personas migrantes. El documento actualiza el texto publicado en 2007 con un nuevo marco de referencia para la pastoral con personas migradas. La carta profundiza en la cercanía, la hospitalidad o la cultura del encuentro como ejes para promover esa integración.

En la presentación del texto intervienen el arzobispo de Madrid y vicepresidente del episcopado español, el cardenal José Cobo; el director del departamento de Migraciones de la CEE, Xabier Gómez; y Melania Flores, peruana de la parroquia San Millán y San Cayetano de Madrid.

Como adelanto a la presentación del documento, la Conferencia Episcopal hizo público el pasado viernes las conclusiones de las jornadas de agentes de pastoral con personas migradas que se celebró a finales de abril. En el comunicado, la Iglesia denuncia la falta de acceso a la sanidad y a los recursos sociales de los migrantes, la lista de espera para solicitar asilo o los problemas para acceder a una vivienda. De ahí que Xabier Gómez pidiese a los que sean propietarios de viviendas católicos que no discriminen a estas personas.

Los convocados han establecido diez propuestas. Una de ellas consiste en ''reforzar el acompañamiento integral y espiritual de las personas y familias migradas'', trabajar las herramientas ''que en redes sociales contribuyan a conectar'' o que las diócesis que sufren la desploblación se aglutinen ''para a organizar sesiones o jornadas de sensibilización al respecto''.

Recuerdan que la Iglesia es custodia ''de la dignidad de toda vida humana y del bien común'', por eso los empresarios, arrendatarios y trabajadores cristianos no deben ''permitir prácticas de explotación y lucro a costa de la vulnerabilidad o de la situación administrativa de las personas''.