El deseo del card. Osoro para el Año Jubilar de san Isidro: "Queremos que venga gente de todo el mundo"

El Papa Francisco ha concedido a Madrid un Año Santo Jubilar de san Isidro Labrador, patrón de la ciudad, tal y como ha anunciado ayer, miércoles 28 de enero, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. En su carta semanal, el arzobispo de Madrid expresaba su "profunda alegría" por esta noticia que llega después de que el propio Osoro trasladara la petición al Pontífice.



El card. Osoro ha estado presente este jueves en el programa 'Iglesia al Día' de Álvaro de Juana para comentar esta noticia. Antes de todo, el presentador de TRECE quiso saber cómo se encontraba el arzobispo de Madrid tras dar positivo por covid: “Estoy bien, no noto ninguna cosa especial, he sentido no poder ir a la visita 'ad limina', pero tengo la gracia de poder dedicar horas y horas a rezar”.

La Santa Sede nos ha concedido un Año Santo de san Isidro en el 400 aniversario de su canonización https://t.co/3m1AhKx6Lj — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) January 26, 2022

"Un santo universal"

Sobre la noticia del Año Jubilar concedido a Madrid, el card. Osoro tiene claro que ha “supuesto una gracia tremenda, pero no solamente para la Iglesia en Madrid, sino para todo el mundo. La evangelización hecha por España hace muchos siglos, llevó la figura de San Isidro por todos los continentes. Hay ermitas, santuarios dedicados a San Isidro en todo el mundo, lo que significa que este es un santo que entró en las entrañas de todos los pueblos, un santo universal”.

Reflexionando sobre este santo, el card. Osoro ha querido subrayar que San Isidro fue “esposo, padre, trabajador, se entregó a hacer el bien a los demás, un santo popular en todos los aspectos de la vida”.

“Si de alguien se puede decir que era el santo de la puerta de al lado este es San Isidro y su esposa, Santa María de la Cabeza” dijo el arzobispo de Madrid. Además, el card. Osoro ha indicado que en este tiempo de pandemia, acercarnos a este santo significará “ver de cerca muchos aspectos que la pandemia nos ha hecho ver con más necesidad. Familia, trabajo, educación...nos dará muchas gracias y nos hará mucho bien acercarnos a este santo”.



"Que venga gente de todos los lugares"

Para este Año Jubilar, el card. Osoro tiene un deseo muy claro: "Que venga gente de todos los lugares. Tenemos que estar en contacto con todas las hermandades de San Isidro por el mundo. Que sea un año que sea de gracia para todos y por supuesto para Madrid”

Ya han empezado los preparativos para este año jubilar que empezará el 15 de mayo: “Ya hemos tenido una reunión en la que se ha nombrado una comisión en la que están todas las instituciones de la Iglesia, personas que han nombrado el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para formar el grupo para ver lo que podemos hacer. Es un regalo para toda Madrid y Madrid lo ofrece a toda la humanidad”.