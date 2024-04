¿Cómo afrontan las familias vulnerables la nueva subida del IVA?: "La pobreza está invisibilizada"

Daniel Rodríguez es miembro del equipo de estudios de Cáritas España y también de laFundación Foessa, en'ECCLESIA al día' le hemos preguntado cómo las familias más vulnerables puedan afrontar esta nueva subida del IVA.

Daniel nos cuenta que ya durante 2022,Cáritas España ayudó a más de 100.000 familias a ayudar sus recibos de suminsitros y en ese año se invirtieron más de ocho millones de euros en ayudar a estas familias para superar las dificultades. Además, apunta que con esta nueva subida, “volverán muchas familias a llamar a nuestras puertas para buscar soluciones”.

La Encuesta de Condiciones de Vida 2023 evidencia la presión que ejerce la vivienda sobre la economía familiar y las serias dificultades para afrontar gastos imprevistos.



??Aumenta la privación social y material de las familias.



"La pobreza es un fenómeno invisibilizado"

Nos ha explicado que “el esfuerzo de Cáritas está siempre en estar al lado de los últimos, de las personas que presentan una mayor fragilidad, por eso nuestra red y vocación es estar con ellos y necesitamos recursos”. Añadía además que “creo que lo que deberíamos seguir como sociedad es buscar unos cambios estructurales y sostenidos en el tiempo". Además, ha querido recalcar que "esto deberían ser hechos puntuales y hay familias a las que llevamos a muchísimo tiempo ayudando. El problema no es sólo el precio de la luz, también el de la vivienda o la imposibilidad de encontrar empleo".

"El fenómeno de la pobreza es un fenómeno invisibilizado, no estamos hablando de aquellas personas 'sinhogar' sino de los vecinos que tienen dificultades para mantener la vivienda a una temperatura confortable. Ésta invisibilidad del fenómeno nos puede hacer pensar que no existe pero los datos muestran lo contrario". Además, Daniel ha apuntado que "cerca de más de 7 millones de hogares no tienen recursos para gastos imprevistos y eso se puede convertir en un problema. La labor que realiza Daniel junto a sus compañeros en cáritas parroquiales es admirable y además, nos cuenta que el trabajo de apoyo en lo material es importante pero el calor y el acompañamiento que se brinda desde Cáritas es un esfuerzo y un papel fundamental.