El cardenal Osoro, en la toma de posesión de Antonio Prieto: "¡Qué tarea más bella te encomienda el Señor!"

“¡Qué tarea más bella, más grande, más fuerte y de profunda trascendencia para la humanidad te encomienda el Señor, querido don Antonio! Quiere y desea de ti que hagas crecer y vivir como Iglesia a todos los que se deciden y se dicen discípulos de Jesucristo. Tienes la misión de abrir esta Iglesia particular de Alcalá a la Iglesia universal, a la totalidad de la Iglesia, haciendo una Iglesia que esté viva”.

Así lo ha subrayado el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, que preside este sábado la toma de posesión del nuevo obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto.

Pablo H. Breijo, periodista

“Pastor y guardián de las almas”: esta es una de las expresiones que siempre le ha llamado la atención al arzobispo de Madrid, una expresión del apóstol Pedro “importante y significativa” que realiza “una mirada desde la perspectiva de Dios”.

“Contemplando al ser humano desde Dios, se tiene una visión de conjunto, se ven peligros, esperanzas y posibilidades. Desde la perspectiva de Dios se ve la esencia, se ve y se contempla al hombre interior. Y evitar que el ser humano se empobrezca, hacer que el hombre no pierda su esencia, su capacidad para ver la verdad y para vivir el amor, hacer que el hombre llegue a conocer a Dios, que no se pierda en callejones que ni tienen ni dan salidas, que no se meta en el aislamiento, sino que permanezca abierto al conjunto, que permanezca en su esencia, esta es la gran misión y tarea del Obispo”, ha dicho Carlos Osoro durante la homilía.

Pablo H. Breijo, periodista

Ser obispo y ser sacerdote significa “asumir la posición de Cristo: pensar, ver y obrar desde su posición elevada, para que todos los hombres encuentren la vida”.

El sacramento de la ordenación episcopal se confiere mediante la imposición de las manos y la oración y por eso el arzobispo de Madrid ha recordado que en ese momento “la palabra humana enmudece, para que aquél a quien se imponen las manos, se abra en silencio a Dios, cuya mano se alarga hacia el hombre, lo toma para sí, lo cubre y lo protege, para que sea absolutamente propiedad de Dios e introduzca a los hombres en las manos de Dios”.

Pablo H. Breijo, periodista

“Tu vida ha de tener un estilo, será siempre el estilo de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo: da la vida para que tengan vida en abundancia, conoce a quienes el Señor te da, que te conozcan a ti, busca a quienes están fuera, nunca olvides el estilo de Dios, que es la ternura, y que implica cercanía y proximidad, comparte la vida con la gente; cada persona es digna de nuestra entrega”, ha afirmado Carlos Osoro.

Por último, el arzobispo de Madrid ha pedido al nuevo obispo de Alcalá sentirse amado por Dios: “Nosotros todos contemplamos la acción maravillosa del Señor que siempre viene a mostrarnos su amor como lo hace de una manera sublime hoy”.