Así llegó al bolsillo de Bruce Springsteen el rosario que el cantante besó en su concierto de Barcelona

“¿Por qué besó ese rosario o qué puede significar para él?”: esta es la pregunta que se hace Jesús García, director de las películas Medjugorje, Hospitalarios y Madre no hay más que una, que es un apasionado de la música de Bruce Springsteen y acudió a su concierto en Barcelona.

“Fue mi esposa la que, en medio del jolgorio y el estruendo, se dio cuenta del detalle. Sobre el negro pantalón de Springsteen podía verse desde lejos, más aún gracias a las pantallas gigantes, la cruz de un rosario de color marrón muy clarito, saliendo de su bolsillo y moviéndose al ritmo de la banda sonora de nuestra vida”. Un detalle que le impresionó, tal y como ha explicado al programa Mediodía COPE.

Un hecho curioso en un momento curioso

“Sé de la fe de Bruce, de tradición católica irlandesa por su padre, e italiana por su madre, y enseñada por las monjas en el colegio católico de Santa Rosa de Lima de Freehold, New Jersey. Sé de su fe desarraigada pero inquebrantable: sus canciones nos hablan de la muerte y de la eternidad; sus amigos que ya no viven aquí protagonizan sus canciones desde el más allá”.

Qué curioso, explica, "que precisamente estos detalles de la vida de Bruce, conmovieron a Gemma a, en pleno concierto, con los decibelios a mil y la adrenalina subiendo, a rezar por él. Le vio tan entregado, tan auténtico, que se conmovió, y rezó a la Virgen para que le diera el amor y el consuelo que le falte”. En ese momento “levantó los ojos y vio por la pantalla gigante como alguien del público le regalaba un rosario y se lo guardaba, dejando la cruz visible en el pantalón”.

Colocarse el rosario "en pleno concierto"

“Colocarse un rosario en pleno concierto, eso no lo había hecho nunca… Doy fe, que me veo casi todo sobre él. Además, el momento en el que le entregan el rosario sucede mientras cantaba un clásico del año 1978, que formaba parte de su cuarto disco de estudio, titulado Darkness on the edge of town”. La canción que estaba ejecutando en ese momento se llama The promised land, La tierra prometida, y trata sobre un joven que trabaja duro, que vive de la manera correcta, que no quiere dejar a atrás los sueños de niño pero al que la edad adulta va poniendo poco a poco en su sitio.

“Sucedió como suceden las cosas en las letras de Bruce Springsteen: con naturalidad y dramatismo al mismo tiempo: Él le regala una púa a un fan, a continuación alguien le regala un rosario, Bruce lo besa, se lo guarda en el bolsillo, se da una carrera por el escenario a sus 73 años, y al final, con una sonrisa entrañable, le regala su harmónica a una niña de unos seis años de edad que está allí con sus padres”.