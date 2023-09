La archidiócesis de Madrid recordará el 24 de septiembre a los migrantes fallecidos al cruzar Europa

Coincidiendo con la 109º Jornada Mundial del Migrante y Refugiado el 24 de septiembre,el arzobispo de Madrid, José Cobo, presidirá a las 19h en la Iglesia Ntra. Señora de las Maravillas la liturgia 'Morir de Esperanza', en la que se recuerda con nombre propio a las personas que mueren en busca de una vida mejor en Europa y en las distintas fronteras del mundo.

Se trata de una emotiva Eucaristía cargada de reflexión, memoria y compromiso de acción, en momentos en que la migración se convierte en la única opción de millones de personas a causa de la pobreza, las guerras, la violencia o el cambio climático. Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al menos 108,4 millones de personas en el mundo se han visto forzadas a huir de sus hogares. De estos, 35,3 millones son menores de 18 años.

Los datos oficiales también revelan que el 76% de los refugiados y desplazados han sido acogidos por países de renta baja y media. En su Mensaje para la 109º Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, titulado 'Libres de elegir si migrar o quedarse', el Papa Francisco hace hincapié en la libertad que debería caracterizar la decisión de dejar atrás nuestro lugar de origen.

El Santo Padre defiende que tanto el derecho a migrar como la opción de no hacerlo son derechos humanos que deben ser defendidos y preservados a través de una participación equitativa en el bien común y el acceso al desarrollo humano: “Es necesario un esfuerzo conjunto de cada uno de los países y de la comunidad internacional para que se asegure a todos el derecho a no tener que emigrar, es decir, la posibilidad de vivir en paz y con dignidad en la propia tierra. Se trata de un derecho aún no codificado, pero de fundamental importancia, cuya garantía se comprende como corresponsabilidad de todos los estados respecto a un bien común que va más allá de los límites nacionales”, sostiene.

La Comunidad de Sant’Egidio convoca la Eucaristía 'Morir de Esperanza' junto con la archidiócesis de Madrid a través de la Delegación Diocesana de Migraciones y la Mesa de la Hospitalidad. Un año más, la Asociación Karibú se unirá a esta liturgia a través de su coro de cantos africanos, al ser precisamente África el continente desde donde procede una gran mayoría de las personas migrantes que se juegan la vida en las diferentes rutas marítimas y terrestres intentando cruzar la frontera hacia el mundo rico.