La polémica se ha instalado en un municipio de Córdoba, Aguilar de la Frontera, después de que en las últimas horas su alcaldesa, Carmen Flores, perteneciente a IU, ordenara el derribo de la ‘Cruz del Llanito’ ubicada en la puerta del convento de las Descalzas, catalogado como Bien de Interés Cultural, pese a que la diócesis de Córdoba y los vecinos de la localidad habían mostrado una firme oposición a esta decisión. El argumento esgrimido por el Equipo de Gobierno es que se trataba de una cruz franquista y que “entorpece la visibilidad” del convento.

La llegada de la grúa del Ayuntamiento fue visto con malos ojos con un grupo de vecinos que se oponía al derribo. Pero no podían hacer nada, y los operarios del Consistorio de Aguilar de la Frontera procedieron a su retirada, cortando la base de una cruz que se construyó en 1938, y que ya formaba parte del patrimonio del pueblo.

Durante la noche anterior al derribo, los propios vecinos encendieron velas junto a la cruz para mostrar su repulsa a esta decisión tomada por la regidora cordobesa.

Para Flores, el derribo de la cruz era necesario “por las connotaciones que tiene”, e insistió en que “esa cruz no tiene ninguna connotación religiosa”, “no tiene ningún interés para nada”, “es una cruz de cemento que no tiene ningún valor”, aseveró para la indignación vecinal.

Pero la oposición vecinal ha continuado en las horas posteriores al derribo a través de las redes sociales. Tanto es así que uno de los vecinos del pueblo ha publicado en Twitter la fotografía de una cruz junto a unas vallas del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, y en la que defiende la presencia de la ‘Cruz del Llanito’ en el convento: “Ante vuestro odio, la Cruz siempre prevalecerá”, comenta este usuario.

Un tuit que ha sido comentado en las redes sociales por otros usuarios de la red del pájaro azul, quienes afean al Ayuntamiento su intención de imponer un criterio frente a otro, en este caso atacando la libertad religiosa de los vecinos del municipio cordobés.

Desde cuando una cruz es franquista??. A mí no me molesta. Como tampoco una estrella o una media luna. Lo que me molesta son las imposiciones de unos frente a otros.