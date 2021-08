Don Manuel, el párroco de Hospital de Órbigo que sufrió una agresión: "Me pegó un puñetazo y me echó al suelo"

El párroco de la Iglesia de San Juan Bautista en Hospital de Órbigo, Don Manuel González, se está recuperando de la brutal paliza que recibió en la noche del sábado. El hombre de 84 años tuvo que ser trasladado al Hospital de León a consecuencia de la agresión que se produjo sobre las 3:20 de la madrugada.

En 'Diario de un Peregrino', Javier Escartín tuvo la oportunidad de conocer a este párroco que se encarga también de gestionar el albergue en el pueblo. Un albergue marcado por la simbología religiosa que caracteriza el Camino de Santiago.

Aleluya ha podido hablar con Don Manuel que, muy amablemente, nos ha contado cómo ocurrió todo: “Yo tengo un albergue de peregrinos en Hospital de Órbigo y a las 3 de la mañana llega un pretendido peregrino cansado de dormirfuera dos noches, agotado, y me preguntó si se podía alojar”.

"Me pegó una bofetada, un puñetazo, me echó al suelo"

Don Manuel vive en la planta de arriba del albergue y la primera cosa que hizo fue preguntarle “si tenía la credencial”. El pretendido peregrino no la tenía y el párroco le dijo que, sin la credencia, por razones de seguridad, no podían alojar a nadie. El estafador se empezó a quejar y el párroco decidió bajar a ver si podía arreglar la situación alojándolo en una habitación que tiene para transeúntes.

“Traté de bajar abajo para valorar la situación, la verdad de su dicho y a ver cómo se podía solucionar todo” cuenta Don Manuel. Al pedirle el DNI, “me pegó una bofetada, un puñetazo, me echó al suelo y me empezó a patear. A continuación, vinieron dos hombres más que estaban escondidos, empezaron a hacer lo mismo y a maltratarme”.

"Querían subir arriba para coger dinero"

Cuando el párroco se encontraba en el suelo escuchó que querían subir arriba, “lo cual me indica que quizás querían dinero o lo que fuera”. Los que estaban atendiendo a peregrinos se enteraron de lo que estaba sucediendo y los tres hombres huyeron en coche.

El cura estuvo unos días ingresado en el hospital de León: “Ahora estoy con un tratamiento de rehabilitación a causa de todos los golpes y el dolor que tengo”.

En la sala de Emergencias 112 de Castilla y León se recibía una llamada a las 03:20 horas del pasado sábado, 14 de agosto, alertando de que un octogenario había sido agredido en el albergue parroquial. Hasta el lugar se trasladó una patrulla de la Guardia Civil que reclamó la asistencia sanitaria ante las importantes heridas que mostraba el sacerdote. El cura fue trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de León. La Guardia Civil ha abierto diligencias e investiga lo sucedido para esclarecer los hechos.