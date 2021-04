La repercusión que ha tenido en redes sociales la carta de un niño de 11 años a Cáritas: "Se merece lo mejor"

Desde el principio de la pandemia, ya hace más de un año, Cáritasha remarcado que "cada gesto cuenta". Lo que ha pasado en las oficinas de Cáritas Valladolid esta semana subraya que esta pandemia nos ha ayudado, entre muchas cosas, en aumentar la solidaridad en la sociedad y en demostrar el poder de cada persona, desde los más pequeños hasta los más ancianos.

En la foto que Cáritas Valladolid ha compartido en sus redes sociales aparece una nota que han querido compartir: "Ayer por la mañana, al llegar al trabajo, uno de nuestros compañeros se encontró a la puerta una caja con productos de alimentación, acompañada de esta nota que os compartimos".

"Gracias a todas las personas que, como Carlos, hacen realidad nuestro lema #CadaGestoCuenta" añaden desde Cáritas Valladolid.

Las palabras de Carlos, 11 años

En la nota, que se puede ver en el perfil Twitter de la ONG de la Iglesia católica se puede leer: "Querido amigo, me llamo Carlos Saíz y he cumplido 11 años el 14 de abril y mi tía me ha regalado dinero y yo he decidido que como tengo tanto de todo he decidido poder compartir contigo parte de mi regalo. Espero poder ayudarte”.

Las respuestas en el perfil Twitter no han tardado en llegar: "Que detalle. Y que bonito ver que un niño de esa edad piensa en más personas y comparte.....este niño llegará muy alto en su vida solo por su bondad...." afirmaba Lorena. "Ese niño se merece lo mejor del mundo y seguro que lo conseguirá" escribía Alberto.

"Cada gesto cuenta"

Las palabras de Carlos demuestran que, con muy poco, se puede hacer mucho. Cada persona, en nuestra sociedad, puede ayudar haciendo una aportación económica, ofreciendo tiempo y dedicación en forma de voluntariado, a través de alguna colaboración puntual.

Gracias a esta solidaridad Cáritas Valladolid ha podido seguir acogiendo, atendiendo y acompañando a tantas personas y familias que hoy están sufriendo directamente los efectos socioeconómicos de esta crisis sanitaria.

Desde la ONG de la Iglesia Católica han querido "dar las GRACIAS a todas las personas, entidades y empresas que de una manera u otra han hecho realidad el lema “Cada gesto cuenta”, demostrando que si una persona es capaz de mejorar el mundo… la de cosas que podemos hacer juntos".

El objetivo, estar más cerca de los que más lo necesitan

"El apoyo sigue siendo fundamental. Porque todavía hoy la enfermedad, la muerte y el aislamiento, acompañados de la inseguridad económica y laboral, de la falta de recursos básicos, de la pérdida de empleo o de los ERTES, siguen siendo una realidad cotidiana" afirman desde Cáritas Valladolid.

"Después de los miles de gestos solidarios para responder a los primeros momentos de la emergencia global ahora tenemos el reto de reconstruir nuestra comunidad, sostener a las personas más frágiles y vulnerables, restaurar la convivencia, el diálogo social y sentar las bases de un nuevo bien común" añaden.

En Cáritas Diocesana de Valladolid siguen necesitando el apoyo de socios, donantes, colaboradores, personas voluntarias… para poder acompañar y estar cerca de las personas y familias que están sufriendo directamente los efectos socio económicosde esta crisis sanitaria.

Por eso, siguen pidiendo colaboración a la sociedad en general y a los ciudadanos en particular, para poder estar más cerca de los que más lo necesitan. Através de un donativo puedes sumar tu gesto al de otras personas que ya han decidido unirse a la familia de Cáritas.