La joven navarra que ha revolucionado Instagram con sus dibujos de la Virgen

Ha estudiado publicidad y relaciones públicas, tiene 25 años y es de Navarra -España-. Dios le ha regalado 9 hermanos y sus padres les enseñaron a pintar de pequeños para que se divirtieran juntos. Ahora esa niña a la que la pintura se convirtió en su pasión, es protagonista de sus dibujos de ahora, junto a la Virgen María.

"Estudie publicidad porque no sabía muy bien qué quería estudiar, me gustaba el tema de la creatividad", nos cuenta Patricia Trigo (@pati.te), la autora de varias ilustraciones 'religiosas' que lo han petado en las redes. En EEUU se dio cuenta de que "dibujaba todo el rato y me encantaba el cine" así que decidió estudiar animación.

"Somos diez hermanos y recuerdo tardes que no sabíamos qué hacer y mi madre nos traía libros para aprender a dibujar y nos tirábamos toda la tarde. A mí me encantaba. Parábamos pelis de Disney y nos poníamos a dibujar".

Hace unos meses me fui a Fátima con la parroquia y me ayudó mucho la Virgen

Patricia dibuja de todo, y además con un estilo diferente que hace que sus ilustraciones sean diferentes y expresen muy bien lo que quiere conseguir. Pero curiosamente, las ilustraciones que más han corrido por las redes son los religiosos. "El dibujo católico empecé hace un año, que lo pasé bastante mal personalmente y recuerdo que en el mes de mayo me ayudó mucho un sacerdote a acercarme otra vez a Dios. En ese momento fue la primera vez que hice una ilustración de la Virgen abrazada a una niña".

"También hice uno de la Sagrada Familia que me pidió mi hermana. Busco fotos en internet que me gustan, que me llegan y me parecen entrañables; y las medio copio porque al final las hago con mi estilo".

Un estilo que le ha llevado a participar en un proyecto de una aplicación sobre vidas de santos, en los que ha aportado varias ilustraciones. "Lo interesante es que muchas veces necesito entrar en sintonía, necesito rezar. Cuando hago estos dibujos católicos estoy en oración para que me inspire el Señor, que a veces se sirve de estas cosas. Me ha pasado de no estar en sintonía y no poder terminar un dibujo".

Pati genial que estés buscando aquí a Dios, pero sola no puedes

"El de la Virgen de Fátima ha sido muy especial", nos relata Pati, después de que su ilustración haya acumulado 'likes' y compartidos en todo instagram. "Últimamente me cuesta y tengo dudas de fe, yo rezo pero me caigo mucho. Hace unos meses me fui a Fátima con la parroquia y me ayudó mucho la Virgen de Fátima. Fue como un toque de atención de la Virgen que me decía: 'Pati genial que estés buscando aquí a Dios, pero sola no puedes, conmigo vas a llegar mas rápido".

"Este fin de semana -previo al 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima- me escapé para ir a una romería, celebraba misa mi tío y explicó esta misma idea de que la Virgen María es el camino más corto para llegar a Dios. En la misa de ese día cantaron la canción de 'María mírame', que la he escuchado mil veces, pero esa vez me marcó mucho".

De nuevo, un testimonio más, en el que la Virgen -y Dios- inspira a personas de todo tipo a crear cosas tan bellas como esta preciosa ilustración, que expresa tan bien esa mirada de amor, ternura y alegría, que la Virgen siente hacia nosotros. ¡Quién fuera esa niña!