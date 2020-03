El Papa recibe al Primer Ministro italiano para tratar la pandemia

El Papa Francisco se ha reunido hoy con el Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte, en una audiencia privada en el Vaticano. El Primer Ministro y el Papa Bergoglio han tratado el tema de la emergencia del coronavirus, después de la bendición del Papa en la desierta Plaza San Pedro. El Vaticano no ha ofrecido detalles de la reunión, ya que tuvo lugar en privado.

Se trata de la primera reunión del Pontífice con un jefe de Gobierno desde que estallasen los contagios por coronavirus en Italia. El encuentro bilateral tiene lugar cuando Italia cuenta casi 100.000 contagios y 10.000 víctimas mortales.

Bergoglio ha estado siguiendo de cerca los eventos de la pandemia. En Casa Santa Marta vive sin entrar en contacto con los otros huéspedes de la residencia, pero sigue viendo personas, que se mantienen a una distancia segura. En los últimos días también se reunió con el alcalde de Roma, Virginia Raggi.

A nivel mundial, el camino que pide a los gobiernos es que no ignoren la pandemia y además pide, como dijo ayer durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro, que "toda hostilidad de guerra" se detenga, porque "los conflictos no se resuelven mediante la guerra" y el coronavirus "no conoce fronteras". Francisco hizo suyo el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas para un "alto al fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo".

Uno de los deseos del Papa es que se creen corredores de ayuda humanitaria para ayudar a los más vulnerables. También mencionó esto hace cuatro días durante una reunión con el presidente de Sant'Egidio Marco Impagliazzo, preguntando en particular sobre un proyecto iniciado por la comunidad de Trastevere que permite que unas veinte mujeres afganas salgan del campamento de Lesbos para ayudar, con un pequeño salario, los ancianos griegos de la ciudad que están en dificultades.

A nivel italiano, el Papa está constantemente informado sobre lo que está sucediendo desde los canales habituales de la secretaría de estado. No es casualidad que hace unos días, durante la misa matutina celebrada como siempre en Santa Marta, habló de la crisis económica que ha empeorado en las últimas semanas y dirigió sus pensamientos a las familias que tienen problemas debido a la imposibilidad de trabajar.