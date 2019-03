Gran Bretaña usa versículos de la Biblia para denegar el asilo a un iraní convertido al cristianismo

El Gobierno británico se ha desmarcado de la carta oficial en la que figuraba que el cristianismo es una religión violenta. Esa misiva se la enviaron a un ciudadano iraní convertido al cristianismo. El converso había solicitado asilo ante las duras penas legales a las que se puede enfrentar en su país por su decisión, cuenta Catholic Herald.

El solicitante de asilo dijo que se había convertido en parte porque el Islam es violento, mientras que "en el cristianismo hay paz, misericordia y bondad", recoge el diario.

Un trabajador del Home Office inglés - el equivalente al Ministerio de Interior en España - ha denegado su petición. Los argumentos que han esgrimido han sido que la Biblia contiene muchas pasajes violentos. Los ejemplos que ha empleado son, entre otros, episodios de guerra que figuran en el Antiguo Testamento y la cita en la que Jesús dice: "¿Acaso pensáis que he venido a traer paz sobre la tierra? No, os lo aseguro, sino división" (Lc 12, 51)

Por lo tanto, la conclusión del trabajador fue: "Estos ejemplos son inconsistentes junto a su declaración de conversión al cristianismo después de descubrir que es una religión de paz, en contraposición con el Islam que contiene violencia, rabia y venganza".

Este cristiano ha apelado en contra de la decisión. Su abogado, Nathan Stevens puso extractos de la carta en Twitter. Una de las reacciones fue la de Sara Teather, directora del Servicio Jesuita de Refugiados. Teather ha descrito el veredicto como "increíble".

Excerpt from a home office reasons for refusal letter for a convert to Christianity. I’ve seen a lot over the years, but even I was genuinely shocked to read this unbelievably offensive diatribe being used to justify a refusal of asylum. pic.twitter.com/R1wA1HMNwH