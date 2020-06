El testimonio de Remedios en favor a la vida: "Mi madre trató de abortar pero el médico se negó a ayudarla"

Remedios valora ante todo la vida. Es consciente de que podría no estar entre nosotros, si hubiera prosperado la idea de su madre de abortar. Sin embargo, el médico se negó a atenderla: “Yo no sé quien es usted, pero hay algo que me impide tocar lo que lleva dentro”, le comentaba el profesional sanitario a su madre.

El testimonio de Remedios es uno de tantos que se dan a conocer este sábado 20 de junio, en el que la Plataforma 'Sí a la vida' celebra su acto 'Sí a la Vida' 2020 de forma online, debido a la pandemia del COVID-19.

Un evento que tiene como objetivo mostrar el compromiso de la plataforma con la vida junto a la sociedad civil. La celebración permitirá profundizar en los distintos aspectos de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y tendrá una mención especial a la realidad de la pandemia y a las leyes contra la vida que pretenden aprobarse en España aprovechando la situación especial que vivimos.

La música, las entrevistas y, por supuesto, los testimonios, no faltarán en esta cita. Testimonios como el de Remedios, quien en el vídeo relataba las dudas de su madre para traerla a este mundo: “El médico se negó a practicarle el aborto. Comentaba a mi madre que existía una especie de barrera que se interponía entre ambos”.

Por ello, el médico instaba a la madre de Remedios a coger su dinero y marcharse, ya que el profesional sanitario tenia claro que no iba a poder ayudarla. Finalmente, Remedios dio a luz, y resultó ser el mayor tesoro de quien la dio a luz: “Tras mi nacimiento a mi madre se le solucionó la vida. Lo que ella pensaba que iba a ser su fin, resulta que fue la solución y el inicio de una nueva vida”, comenta en el vídeo.

Para conocer más historias y experiencias como las de Remedios, puedes hacerlo a partir de las 17h de este sábado en este enlace de Youtube, en un acto que presenta el periodista de TRECE José Luis Pérez y Marta Páramo, que fue madre a los 16 años.