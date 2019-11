El cardenal Osoro pide a los religiosos "tolerancia y apertura" pero "no indiferencia"

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha pedido este lunes 11 de noviembre a los religiosos españoles durante la apertura de la XXVI Asamblea General de la Conferencia de Religiosos de España (CONFER) "tolerancia y apertura". Aunque "no indiferencia" para acercarse a los demás. "Si no se dan estas dos características se impide el encuentro con el prójimo".

Si bien, ha precisado que no hay que confundir la tolerancia con "indiferencia" ya que esta es contraria al interés cristiano por el hombre. Así, ha puntualizado que "encuentro y tolerancia presuponen el respeto del otro" pero que esto "no quiere decir dejar de anunciar a Cristo".

Osoro también ha instado a los religiosos a tener "un corazón misionero que no conoce límites y nunca se repliega o encierra en sus seguridades", al que no le importa "dar la vida por los más necesitados, por los que están lejos e incluso por los que están en contra".

Además, ha subrayado la necesidad de que la Iglesia haga "una conversión pastoral para responder a las necesidades reales de este tiempo" y una "conversión cultural, aprendiendo del otro", al tiempo que ha apuntado a una "Iglesia sinodal".

Por su parte, la presidenta de la CONFER, María Rosario Ríos, se ha centrado en el lema de esta asamblea --'Sabed cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados'--, para precisar que "no es una esperanza ingenua ni optimista".

"No es ingenua porque sabe bien de las dificultades de la vida, sobre todo para tantos hermanos y hermanas. No es ingenua tampoco porque sabe bien de la complejidad de un hoy que no podemos afrontar de modo simple ni simplista, que nos llama a situarnos en la historia desde Dios", ha enfatizado Ríos.

Así, ha indicado que esta esperanza "tampoco es optimismo" sino que tiene "hondura", añadiendo que es una esperanza "dinámica" pues les convierte en "buscadores, exploradores de rutas nuevas" en medio de "un mundo tan necesitado de respuestas que den esperanza".

Precisamente, el obispo de Málaga y presidente de la Comisión de Vida Consagrada, Jesús Catalá, ha invitado a los religiosos españoles a ser "estrellas de esperanza".

"Hay diversas formas de esperanza pero quien no conoce a Dios aunque tenga muchas esperanzas, está sin esperanza", ha asegurado, animando a los presentes a seguir ofreciendo su testimonio sin olvidar la oración.