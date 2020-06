La reflexión de un sacerdote sobre las estatuas de españoles vandalizados: "La ignorancia es atrevida"

La destrucción de estatuas contra personajes ilustres vinculados al pasado colonialista en América siguen copando buena parte de las portadas informativas en todo el mundo, incluida en España, donde algunos grupos están copiando estos actos vandálicos.

Ha sido el caso del franciscano fray Junípero Serra, que pese a la importante labor evangelizadora que desempeñó en México y en California, dos de sus monumentos han sido derribados en los últimos días. Incluso en Mallorca, donde nació este franciscano del siglo XVIII, han aparecido pintadas contra su figura.

Por este asunto ha sido preguntado en el programa 'Creer hoy' el capellán de las Hermanas Clarisas de La Inmaculada y San Pascual de Madrid, Francisco Gabaldón, que no ha dudado en condenar estos actos: “Son actos extremistas. Hay un dicho, la ignorancia es atrevida y prima hermana de la barbarie, y es verdad, porque el no saber es lo que lleva a los pueblos a las mayores barbaridades del mundo y a guerras que surgen por ignorancia de una serie de circunstancias, que hace que los enfrentamientos sean intensos”, subraya el capellán.

Según el capellán, estos actos se integran en una campaña mediática para “hacer presente una cierta ideología y hacerse un hueco en la opinión de las personas. Cualquier tipo de violencia no es el cauce adecuado”.

A su juicio, determinadas figuras históricas no pueden ser juzgadas desde un punto de vista actual: “En el siglo XVI no se actuaba ni se pensaba de la misma manera. Por ello, no debemos juzgarles. Dentro de 500 años, a nosotros nos juzgarán con otros ojos, porque el pensamiento será diferente gracias al progreso”.

Francisco Gabaldón considera que es necesario formar e informar sobre figuras relevantes de la historia, pese a que no fueran perfectas. En el caso de fray Junípero Serra, remarca, es un ejemplo de santidad por su tarea: “La Iglesia no fue a América a conquistar, sino a evangelizar, anunciar a Jesucristo como en España se hizo en el siglo II. No todos pueden ser metidos en el mismo círculo”.