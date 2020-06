La inusual actitud de este sacerdote ante quienes le critican a través de las redes sociales

El vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro, el Padre Patxi Bronchalo, es muy activo en las redes sociales, especialmente desde que el pasado mes de marzo el Gobierno de España decretase el Estado de Alarma para evitar la propagación del COVID-19. De esta manera, se mantiene cercano a los fieles, tan necesitados del Evangelio y la fe en unas semanas tan complicadas y en las que tantas familias han perdido seres queridos como consecuencia de la pandemia.

El Padre Patxi Bronchalo ha dejado por unos minutos su cuenta de Twitter para desplazarse a los estudios de COPE y ser protagonista del programa 'Creer hoy', que cada jueves a partir de las doce del mediodía se retransmite mediante el videostreaming de COPE.es y en su canal de Youtube.

Precisamente uno de los temas que hemos abordado con el sacerdote madrileño es la relación que mantiene con los usuarios de las redes sociales. Un asunto no siempre fácil de manejar, debido a la cantidad de 'haters' que navegan por la red. Ante estos últimos, el Padre Patxi Bronchano tiene claro cual debe ser la manera de actuar.

“Generalmente son personas que no dan la cara, no muestran su rostro y de esta forma es muy fácil atacar, escondiéndose. Yo por supuesto tengo algunos 'haters' y mi relación con ellos... no les hago mucho caso. A mí me encanta dialogar a través de las redes con quienes no piensan como yo, pero cuando te insultan y te atacan sin saber quienes son, les ignoro. No me preocupa demasiado ni me hacen daño”, señala el sacerdote.

Por contra, el vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro ha añadido que en las redes sociales también ha logrado hacer amigos con laicos u otros sacerdotes: “Ha sido una experiencia enriquecedora. Lo mejor de las redes es que las personas que están detrás son reales, y les puedes conocer. Hay a quienes no conozco aún en persona, pero hemos forjado una amistad tuitera o por Facebook”, explica un sonriente Patxi Bronchalo.