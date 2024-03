E103 – 'Miércoles Santo, María de Betania'

"Importa poco cuál sea mi nombre e importa poco cómo era mi vida antes de encontrarle a él, a Jesús. Me había ido valorando cada vez menos y no me atrevía a abrirme. Comencé a sentirme muy sola y me sentía desdichada viviendo lejos de mis padres. Un día me encontré con Jesús, el maestro de Israel. Su mirada me hizo volver a sentirme valorada y querida. Me sigue maravillando su bondad y delicadeza. María me invita a acercarme a Jesús".