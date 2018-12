El primer hombre en acoger la Redención de Jesús Niño

La importancia de la Navidad es que las heridas del Salvador nos han curado. Su compartir nuestra condición humana en todo excepto en el pecado nos da sentido a entender a todo un Dios llorar en el Pesebre, pasar por las mismas calamidades que cualquier otro ser humano para darnos ejemplo de humildad y comprender que, en verdad, es el Único que nos salva porque es el Mensajero que trae la paz sobre los montes.

Cualquier momento de tan Sagrado día nos ayuda a comprender que en todo tenía que parecerse a sus hermanos excepto en la culpa original y que el discípulo no puede ser menos que el Maestro. En este II Día de la Octava de Navidad, ese discípulo es San Esteban, diácono y protomártir.

De origen griego, conoce a los Apóstoles y entra en la escuela de los discípulos que el Señor iba agregando cada día al número de los que aceptaban la Fe. Cuando Pedro y los demás Apóstoles vieron que descuidaban el servicio de la Palabra y de la atención a viudas y necesitados, deciden elegir servidores que ejerzan la diaconía. Entre los nombres figura Esteban.

Hombre bueno como pocos tenía un “defecto”, más bien a los ojos de los judíos que no de Dios: defender con el látigo de su boca la Palabra Divina. Algunos de la Sinagoga le rebatieron y, como Esteban no se echaba atrás, decidieron llevarle a traición al Sanedrín con la excusa de que su boca no paraba de ofender a Dios proclamando a Cristo como Mesías.

Interrogado por los Sumos Sacerdotes, Esteban se reafirma en lo dicho y como un linchamiento es llevado brutalmente a las afueras donde es lapidado vilmente. Esteban aún tiene fuerzas para evocar a Cristo en la Cruz pidiéndole al propio Señor que no les tenga en cuenta su pecado y que reciba su espíritu. Al morir Esteban, el joven Saulo (tiempo después San Pablo) está obstinado y aprueba su muerte.

Pero esa sangre de Esteban es semilla de nuevos cristianos y, entre ellos, de Saulo que un día reconocerá también a Cristo como el Verbo encarnado. De esta forma Esteban entronca en el Misterio de la Navidad porque si Cristo Recién Nacido vino a traer la Redención, el primero que se acoge a Ella es San Esteban, diácono y Protomártir.