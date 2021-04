El Señor es mi Pastor de Nico Montero cumple 20 años

Nos acercamos al IV domingo de Pascua. Los evangelios de los ciclos A, B y C recogen tres fragmentos de san Juan, donde el Señor se define a sí mismo como el buen pastor. En Cristo llega a plenitud lo que afirma el salmo 22: “El Señor es mi pastor, nada me falta”. En el Evangelio de este Domingo Jesús nos dice: «Yo soy el Buen Pastor que da su vida por las ovejas; que conozco a las mías, y las mías me conocen». El Buen Pastor nos ama hasta el punto de dar la vida por nosotros. ¡TODO EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN Y LA PASCUA ES UN MISTERIO DE AMOR! Dios es amor, es el que ama y se entrega, y es el que hace posible el amor entre sus ovejas: la comunidad.

Queremos sumarnos a esta celebración pascual, enraizada en Jesús Buen Pastor, con muchas versiones de un tema que ha cumplido ya 20 años y se ha convertido en un tema de todos, en una oportunidad para la fe y la esperanza, un salmo hecho canción que ha acompañado a mucha gente de aquí y de allá en su camino de fe, en momentos de felicidad y en momentos de dolor. El señor es mi Pastor, un tema con cientos de versiones y millones de reproducciones. Aquí un botón de muestra de mucha vida compartida.

DISFRUTA ESTAS VERSIONES Y MOMENTOS MUY ESPECIALES

Fue en el precioso Teatro Circo de Orihuela. 1.200 personas abarrotaron el patio de butacas para asistir al concierto con mi amigo, el costarricense Martin Valverde. Una iniciativa de la diócesis de Orihuela con fines solidarios bajo el lema "Contigo Si":

En Majadahonda, Madrid, acompañado del Coro Gospel Santo Tomás Moro ante un auditorio entregado y emocionado. 15 de diciembre de 2017. Era mi cumpleaños.

Con mi querido Luis Enrique Ascoy cantándolo en el Teatro Flumen de Valencia en una de las escalas de nuestra gira.

Desde Sevilla, los amigos de Expresarte nos regalan ésta muy original versión, aliñada con sus voces prodigiosas:

Desde Portugal, Claudine Pinheiro nos propone su preciosa versión grabada en su disco Capaz de Ti.

Fragmento del programa: “Quédate con nosotros”. Grabado en el mes de marzo del año 2013 en Madrid, España, con mi querido viejo amigo Kiki Troia.

Una versión arreglada y grabada en Chile por Sergio y Magdalena

Memorable momento con Martin Valverde. Hasta una pareja de novios, recién casados, antes de ir al convite se pasaron por el concierto y les dedicamos “El Señor es mi pastor”.

Desde tierras gallegas este ensayo tan cálido y entrañable con un violín precioso.

Desde tierras valencianas la bella voz de mi querida Karolins cristiana:

Desde Madrid, Cesar García-Rincón nos regala su versión al calor de su guitarra acústica:

En Valencia, con Marco López, Roberto Vega, Mariola Alcocer… momentazo:

Armando lío en Málaga con mi incombustible banda de locos:

Este audio es la versión original, tal y cómo lo grabamos en “Lo Nuevo ha comenzado” al desnudo de una guitarra, en el año 2000:

Siempre me impresionó lo que le gusta cantarla a los niños… Este testimonio desde el otro lado del charco…

Nos dejamos la voz en el 2011 cantándolo en la JMJ, por muchas ciudades, para terminar en Cibeles. Aquí un pedacito en Cádiz:

Desde Albacete los amigos de Maranatha lo hacen suyo y nos lo regalan

Coros de aquí y de allá, parroquia a parroquia, conectados y unidos en este bello salmo:

Terminamos con este momento en Logroño, allí estaba mi familia, y además fue la última vez que disfruté en persona de mi amigo Alfredo Arambillet, que grabó este vídeo.