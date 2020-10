Un disco de música litúrgica con sabor cubano nominado a los 'Latin Grammy'

Mi querido amigo Juan Delgado está en racha. Lo que toca, nunca mejor dicho, lo convierte en Grammy. Lleva a sus espaldas dos premios Grammy y ahora una nueva nominación como productor. "CAMINEMOS CON JESUS / TONY ALONSO". Un álbum producido junto a un grupo excepcional de profesionales incluyendo a Yorgis Goiricelaya, Livan Mesa, Raymer Olalde, Otto Santana Selis, Janier Lopez, Ernesto Fernandez , Roinel Vega, Dante Vargas, Jorge Dobal, Freddy Lugo , Anita Ángeles, Boris Milan Studios Peter Kolar, Kate Williams, y Alec Harris.

Desde la música de Buena Vista Social Club hasta la de Gloria Estefan, las melodías líricas y ritmos contagiosos de la música cubana son incrustados en la cultura estadounidense. Con Caminemos con Jesús / Let Us Walk with Jesús, el compositor Tony Alonso presenta una colección innovadora de música litúrgica que incorpora su herencia musical cubana para producir una manera nueva de cantar la liturgia — en español, inglés o bilingüemente. El primer proyecto de este tipo, Caminemos con Jesús no sólo utiliza modismos ricos de Cuba sino también explora lo que el estilo y la forma musical nos pueden enseñar con respeto a rezar juntos a través de los límites culturales y lingüísticos.

La forma dinámica de llamada-y-respuesta que es un sello distintivo de la música cubana tradicional crea opciones cautivadoras para los rituales bilingües donde la asamblea puede aprender, interiorizar y rezar fácilmente tanto en español como en inglés. “Qué Alegría Cuando Me Dijeron” incorpora la letra del salmo como una mantra rítmica, creando una manera original para congregar al Cuerpo de Cristo.

La “Letanía a la Madre de las Américas,” la cual invoca a la María de muchos nombres y naciones utilizando una respuesta sencilla y fuerte, enriquecerá a las fiestas marianas de muchos pueblos durante todo el año. La sencillez suave de “Tres Guajiros” reimagina la historia de los Reyes Magos como guajiros humildes, trayendo regalos de la tierra para honrar al recién nacido Jesús. También se encuentra en esta colección, por la primera vez en forma publicada, el tema musical “Caridad” por Gloria Estefan, que es una oración poderosa y poética a Nuestra Madre de Caridad, la patrona de Cuba.

Todas las piezas en esta colección se enfocan en la importancia de las voces de la asamblea mientras los arreglos son accesibles para los músicos de todas habilidades. Además de la edición con espiral, las partituras corales individuales, y las ediciones para flauta y instrumentos de metal, Caminemos con Jesús también ofrece una edición para guitarra con partituras adicionales para percusión y otros instrumentos centrales en la música cubana.

La grabación del estudio es espectacular, una fuente de oración y inspiración. Producido en Miami por el ganador de Grammy Juan Delgado, el álbum destaca los talentos de unos de los mejores músicos cubano-americanos de hoy día.

GIA Publications quiere a responder a la diversidad rica de la Iglesia actual. En Caminemos con Jesús, ofrecen la mejor música bilingüe para todo el año litúrgico. Como lo cuenta el propio Tony Alonso “La música de la tierra cubana de mi padre ha sido el lenguaje de mi corazón desde que yo tengo memoria. Estas canciones infunden esa rica tradición del sabor único de mi propia experiencia como cubanoamericano con una forma claramente litúrgica. Es mi deseo que esta obra inspire a los demás en su propio camino diario con Jesús”. –Tony Alonso

Para disfrutar y adquirir todas las canciones de “Caminemos con Jesús” accede a este enlace:

https://www.giamusic.com/store/resource/caminemos-con-jesus-cd1064