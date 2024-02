Primera lectura

Comienzo de la carta del apóstol Santiago (1,1-11)

Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus dispersas. Hermanos míos, teneos por muy dichosos cuando os veáis asediados por toda clase de pruebas. Sabed que, al ponerse a prueba vuestra fe, os dará constancia. Y si la constancia llega hasta el final, seréis perfectos e íntegros, sin falta alguna. En caso de que alguno de vosotros se vea falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y él se la dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor; no sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. El hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico, de su pobre condición, pues pasará como la flor del campo: sale el sol y con su ardor seca la hierba, cae la flor, y su bello aspecto perece; así se marchitará también el rico en sus empresas.

Salmo

Sal 118,67.68.71.72.75.76



R/.Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor



Antes de sufrir, yo andaba extraviado,

pero ahora me ajusto a tu promesa. R/.



Tú eres bueno y haces el bien;

instrúyeme en tus leyes. R/.



Me estuvo bien el sufrir,

así aprendí tus mandamientos. R/.



Más estimo yo los preceptos de tu boca

que miles de monedas de oro y plata. R/.



Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos,

que con razón me hiciste sufrir. R/.



Que tu bondad me consuele,

según la promesa hecha a tu siervo. R.





Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,11-13)



En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús; para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo.

Jesús dio un profundo suspiro y dijo: «¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación.»

Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla.