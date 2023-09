Difícil hablar de la alegría verdadera que se construye con el alma

Queridos amigos. Deseo queestén disfrutando de un merecido decanso, que repare las fuerzas para un gran otoño que vendrá cargado de retos y también de oportunidades. Está siendo un verano lleno de novedades , de noticias de todos los colores.

Muchas de ellasnosllevan a todas aquellasvíctimas de los incendios que han asolado zonas enteras, en algunas partes del mundo.A las personas que se pusieron en camino , dejando todo lo que tenían atrás, hacia un futuro mejor y ....el resultado no fue el esperado . A las millones de víctimas de los conflictos olvidados en el mundo y los que salen en las portadas.A los desplazados, los refugiados. A los muchos que vivenen las calles de nuestras ciudades y todavía nos regalan de, vez en cuando, una sonrisa o un saludo.A las víctimas de los desastres naturales, como el terremoto de Marruecos.

Tantos y tantos a los parece que este mundo, que estamos creando, ha olvidado.... Y.. en este contexto, difícil hablar de la alegría, de esa alegría verdadera que tiene poco que ver con las posesiones materiales, que se construye en el alma , aceptando cada paso de la vida , con la certeza de que todo depende como" bailemos" en cada ocasión.

Hay signos para la esperanza, para la alegría profunda de los corazones, que han dejado de pensar que son los políticos y las políticas lo que debería cambiar el mundo y se han puesto a ello.

Muchas personas dedicadas a sembrar la alegría y la esperanza aún en las circunstancias más difíciles, es de ellas de las que ha hablado el Papa Francisco en la última JMJ celebrada en Portugal. Modelo de unión y de encuentro de jóvenes de todo el mundo , buscando un fin común....buena lección para todos.....

La alegria de poner un grano de arena en mejorar nuestro entorno , la vida de los demás es un gesto no pedido, no obligatorio. La alegría no es para uno, y por otro lado , consigue encontrar un gran sentidoanuestra vida. Si somos capaces de encontrarla , de sentirla, de que nos guíe y sirve paraacordarnos siempre de los que nos llevaron a encontrarla, fortalecerla, cimentarla.

Ellos serán los artífices de cada momento de satisfacción que da saber que estás en camino, en una lucha diaria que merece la pena...siempre hay motivos y personas para ello.

Hay que descubrirla en nuestro diálogo con los demás, donde tenemos que dar esas raíces de alegría que nosotros hemos recibido. Y eso, a veces, cansa.

Bueno,parece que esto es el camino, la constancia en caminar. Y en la vida, para lograr las cosas hay que entrenarse en el camino. A veces no tenemos ganas de caminar, no tenemos ganas de hacer esfuerzos.

Caminar y, si uno se cae, levantarse; caminar con una meta; entrenarse todos los días en la vida. En la vida, nada es gratis. Todo se paga. Caminemos hacia nuestras raíces y vayamos adelante, sin miedo.

Caminar hacia adelante, comprometerse con una vida auténtica , gastar lavida enque el mundo sea un poquito mejor con una buena dosis de humildad e inteligencia, nosconduce hacia la alegría verdadera.Esto es Verdad de la Buena y alegra el alma....

Ojalá seamos capaces de caminar en ese sentido y cambiar todas esas estadísticas de personas jóvenes y de cualquier edad inmersas en depresiones, infelicidad, insatisfacción.... y cuestiones mucho más profundas y difíciles de abordar .

Para algunos de nosotros ,que creemos enque Jesús está en nuestra vida , nos quiere y que ese amor lo hemos recibido gratuitamente, esto es unaobligación.

Ojalá que ,desde donde cada uno pueda y quiera, ésta fuera de las conclusiones que siempre sacamos de unas buenas vacaciones, como les deseo que muchos hayan disfrutado.