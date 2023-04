María Arias Delgado (1936-2023) fue una científica católica. Lo dejó meridianamente claro el sacerdote que ofició su funeral en el pasado 16-3-2023 en la parroquia Maria Auxiliadora de la Ronda de Atocha 25, de la cual era feligresa. El cura añadió que además fue una gran mujer, y que dejó grandes recuerdos entre los asistentes al acto.

Esta madrileña fue científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, institución fundada por científicos católicos en la que se incorporaron las primeras científicas profesionales de nuestro país, sin carga docente y fuera del ámbito universitario. Trabajó en un centro de investigación que se llamó Instituto de Edafología, fundado por Jose María Albareda, científico perteneciente a la Asociación Católica de Propagandistas y cura del Opus Dei.

Pionera en sanidad vegetal, fue una importante especialista a nivel mundial en nemátodos, gusanos microscópicos de cuerpo cilíndrico que parasitan en hombres y animales y causan enfermedades de transmisión alimentaria, y que incluyen un pequeño grupo que vive en el suelo agrícola, parasita las plantas y las transmite enfermedades, al estudio de los cuales se dedicó María, describiendo un nuevo género (Paratrophurus Arias, 1970) y varias nuevas especies.

Mujer, universitaria, investigadora y católica

Lo contó en vida en una deliciosa entrevista que se puede leer aquí, en la que entre otras cosas dijo que el hecho de ser mujer no supuso mayores dificultades para alcanzar sus metas profesionales. Aseguraba que su experiencia es que «siempre me he encontrado apoyada, querida y respetada, nunca desplazada, a pesar de la humildad de mis orígenes. En mi época entraron en el CSIC bastantes mujeres…», esto en plena España católica…

En otra entrevista lo comentaba de otra manera. Sobre la incorporación de la mujer al mundo universitarios y, concretamente al mundo universitario, aseguró que «en aquellos tiempos, en determinados ambientes en que se consideraba que "la carrera de la mujer era el matrimonio", no era tan frecuente ni tan natural como lo es ahora el acceso de la mujer a la Universidad, incluso yo, de no haber sido afectada por la poliomielitis, posiblemente no hubiera llegado a ser universitaria. Sin embargo fueron muchas las universitarias de aquellos tiempos que se dedicaron a la investigación y existen en mi generación ejemplos de mujeres admirables que han alcanzado altas cotas. En lo que a mí respecta nunca me sentí discriminada por el hecho de ser mujer, aunque tampoco pretendí privilegios por el hecho de serlo».

Estudió también mucho los nematodos de la familia Longidoridae, pero sobre todo y ya en el plano de investigación científica aplicada, los nematodos transmisores de virus en la vid. Las técnicas como la PCR para la caracterización de nematodos transmisores de virus vegetales fue muy importante especialmente en viñedos, donde estudió en colaboración con Jesús Fresno, del INIA, la transmisión del virus de la degeneración infecciosa de la vid por Xiphinema index , comprobando la influencia en su transmisión provocada por la introducción de riego por goteo en algunos viñedos. También estudió al nemátodo Bursaphelenchus xilophilus transmisor del virus desfoliador de los pinos, que fue el último proyecto que hizo con la Unión Europea.

119 publicaciones entre artículos y libros, su participación en 42 proyectos de investigación, 59 comunicaciones a congresos científicos nacionales y 87 en congresos internacionales, y la presidencia de sociedades científicas y congresos de ámbito internacional avalan la tarea de esta científica católica del siglo XX español, madrileña, que no se arredró por sus limitaciones físicas derivadas de la poliomielitis, y que salió adelante en un ambiente y época tenidos en el imaginario colectivo por supuestamente hostiles a la condición de mujer como consecuencia del desinterés por este tipo de mujeres que manifiesta cierto tipo de historiografía laicista o progre o memoria histórica o llámese como se quiera. Un interesante artículo ahonda en aspectos personales de su carrera científica .

CONTRA FACTUM NON VALET ARGUMENTUM