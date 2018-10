Cardenal Cañizares: "Echo de menos a Rubalcaba como ministro de Educación"

El Cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares y el exvicepresidente primero del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba han participado este jueves en el Congreso 'La Iglesia en la Sociedad Democrática', que se celebra desde el miércoles en Madrid, organizado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Fundación Pablo VI. Ambos ponentes han intervenido en un diálogo sobre 'El papel de la Iglesia en la cultura y la educación'.

El cardenal Cañizares ha bromeado al concluir el debate asegurando que "echa de menos" a Rubalcaba como ministro de Educación, lo que ha provocando los aplausos y risas de los asistentes.

El ex vicepresidente del Gobierno no ha tardado en recoger el guante. "Ahí no", ha dicho con sentido del humor. "Tienen una excelente ministra de Educación que sabe de esto".

Poco antes de finalizar el debate, moderado por Carlos Herrera, el presentador ha lamentado irónicamente que los contertulios le habían 'defraudado mucho'. "Han estado más de acuerdo de lo que estaba en el guión, que contemplaba faltas de respeto".

Durante el debate, el exvicepresidente del Gobierno ha tachado la Ley para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de "muy mala" y el arzobispo de Valencia ha asegurado que comparte el diagnóstico.

Sobre la forma que debe adoptar la clase de Religión, ambos han coincidido en que la oferta debe de ser obligatoria, la elección voluntaria. "¿Que pase al expediente? Esa es otra cuestión. Pero tiene que ser evaluable", ha precisado Cañizares.

El problema, según ha añadido Rubalcaba, ha sido siempre la asignatura alternativa a la Religión porque los padres de los alumnos que eligen cursarla no quieren que sus hijos se pierdan una asignatura importante mientras que los padres de los que eligen la alternativa quieren que sus hijos no pierdan el tiempo.

Cañizares ha precisado que "lo que no se puede hacer, como ocurrió en un momento, es que la alternativa sea el parchís".